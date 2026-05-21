Senza verde niente asilo e biblioteca chiusa a Potenza. San Carlo pienz’ce tu…

Chissà che una messa propiziatoria nella cappella dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza non sblocchi quella situazione paradossale denunciata nella nota che segue da presidente del Cseres Pietro Simonetti. Provare non costa nulla… Per i cittadini di fede Cristiana va bene,ma per laici, agnosti, atei e via declinando contano i fatti. L’asilo aziendale, che avrebbe consentito di venire incontro a famiglie di dipendenti del ‘’San Carlo’’ non si può realizzare perchè manca -sintetizziamo-uno spazio verde di pertinenza. Giusto. Altrimenti I piccoli dove giocano e poi nella didattica lo stare all’aria aperta è importante. E allora, vincoli della burocrazia a parte se il servizio è importante, e lo è certamente, occorre trovare una soluzione. Ma non è finite perchè al bando hanno partecipato tre aziende, con altrettanti progetti non rispondenti a quanto previsto dal bando. E qui la domanda sorge spontanea, si chiede Simonetti, ma possibile che nessuno dei tre soggetti coinvolti nell’operazione (Regione, Università e Azienda San Carlo) si siano accorti delle incongruenze. Finita? C’è anche la biblioteca per ragazzi di via Francesco Torraca chiusa da anni per ‘’restyling’’ con 30.000 volumi finite in magazzino. E in una regione, la Basilicata, con un forte calo demografico si continua a far nulla per i Servizi all’infanzia e alle famiglie. Del resto i costi di asili e doposcuola sono quelli che sono è ne bastano I 1000 euro una tantum, ma con tanto limite Isee, che il governo Meloni concede per I nuovi nati o per le adozioni. Una elemosina o quasi. Si continua con il populismo di facciata, mentre si fa nulla per aiutare le famiglie e creare le condizioni perchè si formino. San Carlo, parliamo del Santo non dell’Azienda regionale, pienz’ce tu…



Asili Nido e Biblioteca Infanzia

ASILI NIDO AZIENDALI A POTENZA: IL COLMO DI UNA GARA VINCI-TUTTO (MA I BAMBINI RESTANO A CASA)

Anni di attese, una concessione da oltre 1,6 milioni di euro e tre enti pubblici coinvolti. Ma le strutture non aprono per un “dettaglio” strutturale insormontabile: la mancanza dell’area verde esterna regolamentare.

POTENZA – C’è un documento ufficiale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata che racchiude in sei tutto il paradosso della burocrazia locale. È la determinazione dirigenziale che metteva la parola “fine” – almeno sulla carta – alla complessa gara per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido aziendale. Un progetto ambizioso, pensato per alleggerire la vita dei dipendenti della Regione Basilicata, dell’AOR San Carlo e dell’Università degli Studi della Basilicata.

Un affare complessivo stimato in € 1.630.200,00. Peccato che, a distanza di anni, di quei nidi sia rimasto solo il fumo. I passeggini non sono mai entrati e le porte sono sbarrate. Il motivo dello stallo risiede nel mancato rispetto dei requisiti minimi di idoneità: le strutture destinate a ospitare i piccoli sono prive dello spazio verde esterno, un elemento che la normativa non considera un optional, ma un vincolo strutturale stringente.

Cosa prevede il regolamento sul verde



Il regolamento e le linee guida per la progettazione degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro parlano chiaro. Lo spazio esterno non è un semplice abbellimento, ma un elemento pedagogico e igienico-sanitario fondamentale. La normativa impone che:

• Superficie minima per bambino: Deve essere garantita una quota specifica di area verde esterna calcolata per ogni piccolo ospite (solitamente non inferiore ai 5-6 metri quadri per bambino, a seconda della recettività).

• Accesso e sicurezza: L’area verde deve essere direttamente accessibile dalle aule interne, protetta da fonti di inquinamento acustico e atmosferico, completamente recintata e priva di pericoli o dislivelli rischiosi.

• Ombreggiamento e terreno: È richiesta la presenza di zone d’ombra naturali (alberi) o artificiali e di manti erbosi o pavimentazioni antitrauma idonee alle attività ludiche all’aperto.

Senza il rispetto di questi parametri, i Comuni e le Aziende Sanitarie non possono rilasciare l’autorizzazione al funzionamento. Di fatto, l’asilo non può nascere.

L’ecatombe della gara e il ricorso al TAR

La vicenda amministrativa è stata un’autentica via crucis. Subito dopo l’apertura delle buste con le offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice ha riscontrato pesanti incongruenze tra quanto richiesto dal Capitolato e i progetti presentati.

Il risultato è stato una raffica di esclusioni: ben tre operatori economici su quattro sono stati estromessi dalla procedura. Ne è seguito persino un contenzioso legale, con un ricorso presentato al TAR Basilicata da uno dei soggetti esclusi. I giudici amministrativi hanno però respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e confermando la legittimità dei provvedimenti di esclusione presi dagli uffici regionali. L’appalto è stato così aggiudicato all’unico operatore rimasto in gara, che ha totalizzato il massimo del punteggio per mancanza di concorrenti validi.

Il paradosso: la burocrazia approva, la realtà blocca

Ed è qui che la burocrazia si trasforma in farsa. Nelle premesse dell’atto dirigenziale si richiamano montagne di norme: leggi sul pubblico impiego, decreti sulla trasparenza, ordinamenti contabili e codici dei contratti pubblici. Tutto appare formalmente perfetto, “regolare” e controfirmato.



Ma la realtà dei fatti demolisce questo castello di carte. Viene da chiedersi come abbiano potuto tre colossi della pubblica amministrazione – la Regione, l’Università e il polo ospedaliero – bandire e portare avanti una concessione milionaria senza accertarsi preventivamente che gli immobili individuati possedessero i requisiti strutturali minimi, a partire proprio dai giardini e dalle aree verdi.

“Siamo di fronte al solito capolavoro all’italiana”, commentano amari alcuni dipendenti pubblici. “Hanno speso anni tra verbali, sedute di gara e controlli formali sui requisiti delle ditte, e poi ci si ritrova con un pugno di mosche perché le strutture non hanno il cortile a norma per i bambini.”



Dagli asili ai libri: la sistematica rimozione dell’infanzia

Quello dei nidi aziendali non è purtroppo un caso isolato, ma riflette una preoccupante tendenza della politica cittadina a penalizzare i più piccoli. Mentre i nidi non aprono per difetto di progettazione, ciò che funzionava da quasi mezzo secolo viene smantellato: è la parabola della Biblioteca Comunale dell’Infanzia di via Torraca. Nata dopo il sisma del 1980, è stata improvvisamente chiusa con la promessa di un “restyling temporaneo”, per poi essere definitivamente sostituita da uno spazio polifunzionale riservato agli adolescenti (“DesTEENazione”), escludendo di fatto la fascia 0-10 anni. Il risultato è amaro: un intero patrimonio culturale è stato azzerato e ben trentamila volumi per bambini sono finiti ammassati in un magazzino. Che si tratti di un giardino mancante o di scaffali svuotati, il messaggio che arriva alle giovani famiglie potentine sembra lo stesso: l’infanzia, in questa città, è un capitolo che si può tranquillamente archiviare o rinviare.

Le domande che attendono risposta

Oggi quelle aree destinate ai figli dei lavoratori restano deserte e i libri chiusi nelle scatole. Mentre la politica locale riempie i programmi con parole d’ordine come “welfare aziendale” e “sostegno alla natalità”, la realtà racconta una storia diversa. Una storia fatta di spazi inadeguati e di uffici che firmano decreti inappuntabili ma si dimenticano di verificare la fattibilità pratica delle opere.

Chi risponderà di questo stallo e degli anni persi? Le famiglie dei dipendenti regionali, ospedalieri e universitari attendono ancora di sapere se quelle strutture verranno mai adeguate o se i servizi per l’infanzia rimarranno per sempre un fantasma su carta intestata.

CSERES

Pietro Simonetti