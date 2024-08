Senza sgabello e vandalizzato. Quel Piano è in abbandono. Chi interviene?

Non è un bel…vedere, siamo al ”Guerricchio” di piazza Vittorio Veneto, dove i turisti transitano a frotte per l’immancabile foto con vista sui rioni Sassi. E quel vecchio pianoforte russo, un Kirov, del quale abbiamo parlato in tante occasioni, è un esempio di degrado e di atti vandalici. Tasti e pedali hanno i segni di chi ha sbevazzato e battuto pugni e piedi, lo scatolato posteriore mostra i segni di forzature e lo sgabello è finito chissà dove. Nulla dalle telecamere installate, altrimenti un comunicato stampa avrebbe riportato la notizia. Peccato. Rino Malcangi, maestro accordatore, restauratore e dispensatore di buoni ma finora ”inascoltati” consigli, si è premurato in pù occasioni delle riparazioni, tutte a carico di privato, come ha fatto in passato il maestro ed ex direttore del Conservatorio ”E. R Duni” Saverio Vizziello. Non poteva durare e così è stato… Malcangi aveva accomodato quel che restava dello sgabello, con alcuni rinforzi e una copertura in velluto. Ma dello sgabello nulla. Sparito. Lo spartito è silenzioso anche per il pianoforte,ridotto davvero male. I turisti passano oltre e scuotono la testa con un ridondante: ” Ma nessuno fa nulla?” Purtroppo è così. Alcuni vorrebbe suonare. Ma non è possibile. Servono un restauro e un luogo protetto, a disposizione del pubblico fino a una certa ora. Poi va custodito. Chi si fa avanti per rimediare? Nel frattempo al belvedere Guerricchio si ascolta il repertorio di Pasquale Pozzuoli, lo chansonnier materano che intona brani di successo di ieri e di oggi, in italiano, inglese, francese e spagnolo. Vorremmo sentirlo anche in russo, ma prima va recuperato quel vecchio Kyrov…



…ERA IL 2022