Protesta e richieste sacrosante quella del presidente del Comitato Uniti per la Va d’Agri, Michele Branda,che chiede con una nota invita al Ministro della Salute, Roberto Speranza, a Prefetto di Potenza, assessore regionale alla Sanità e ai sindaci del comprensorio di assicurare e ripristinare un servizio ”necessario” come il Pronto Soccorso e la riapertura dell’Ospedale. Sopratutto ora che l’emergenza da corona virus richiede presenza e operatività di questi presidi. Ma i nodi vengono al pettine e la riforma del sistema ospedaliero della Basilicata mostra tutti i limiti e le contraddizioni immaginabili , perchè effettuata solo per esigenze di compensazione politica e ”accentratrice” e non funzionale. Del resto e lo stiamo vedendo in questi giorni gli ospedali da Potenza a Matera, da Rionero alla Villa d’Agri sono oggetto di sanificazione.Siamo nell’emergenza. Ma se si continua così occorrono svolte concrete di responsabilità. Chi ha sbagliato in passato,e dice oggi con tanta ipocrisia che le cose non vanno, è giusto che stia zitto , e chi continua a sbagliare ora faccia un mea culpa. Alcuni chiedono un commissariamento della sanità lucana. E qui ci vorrebbe uno ”speranzoso” atto di responsabilità. Ne dubitiamo…vista l’emergenza del BelPaese. Attendiamo come letto in alcune dichiarazioni istituzionali che ci siano fatti nuovi. Del resto, non dimentichiamolo, la Val D’Agri è già penalizzato per gli aspetti ambientali e della salute, legati alle estrazioni petrolifere.

La nota del Comitato

Tramutola, 22 marzo 2020

Al Ministro della Salute

Al Prefetto di Potenza

All’Assessore alla Sanità della Basilicata

A tutti i Sindaci della Val d’Agri Alla Direzione Generale A.O. San Carlo

OGGETTO: DRAMMA NEL DRAMMA – RICHIESTA APERTURA PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI VILLA D’AGRI.

Egregi signori,

la Val d’Agri vive un dramma nel dramma poiché in quest’area ci si continua ad ammalare ed a morire anche per cause diverse dal Covid-19. Tutto questo in assenza però di un Ospedale o anche del solo Pronto Soccorso funzionante.

Sono numerosissimi i cittadini che da giorni chiedono al Comitato “Uniti per la Val d’Agri” notizie circa la riapertura almeno della prima assistenza. Apertura necessaria ed indispensabile per un ampio territorio in cui insistono, peraltro, realtà produttive ancora in attività. Il diritto all’informazione dei cittadini è fondamentale, esso è mancato nel momento in cui l’Ospedale è stato chiuso senza alcun preavviso, e pertanto almeno in questa occasione, riteniamo giusto che si sia puntualmente informati circa il destino dell’unico presidio sanitario territoriale esistente nell’area.

Pertanto, il Comitato Uniti per la Val d’Agri, considerato che il processo di sanificazione del nosocomio è terminato,

CHIEDE

di ricevere notizie certe ed affidabili in merito alla riapertura dell’Ospedale di Villa d’Agri e del suo Pronto Soccorso.

In attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti.

Michele Branda

Presidente Comitato “Uniti per la Val d’Agri”