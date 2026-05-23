Senza diritto e giustizia non c’è legalità. Un monito da Sant’Agostino

Se il malaffare continua a insinuarsi nello Stato e a far prosperare affari illegali, tra ‘’colletti bianchi’’ con le mani unte e bisunte dalla corruzione e organizzazioni malavitose che hanno tanto danaro da reinvestire proveniente da proventi illeciti, significa che il problema è politico. E che occorre diffidare ieri come oggi da quanti non si sono mai seduti al tavolo del potere. E allora, come ricorda l’avvocato Leonardo Pinto, occorre ricordare le profetiche considerazioni di Sant’Agostino di una attualità precisa. “Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri? E le bande dei briganti che cosa sono se non dei piccoli Stati?» Lo scriveva il Santo nel libro IV, capitolo, del De Civitate Dei (La città di Dio). Era il 426 dopo Cristo, giusto 1626 anni fa…Una copia andrebbe girata, insieme alla Costituzione repubblicana,a rappresentanti di governo, parlamentari, amministratori locali, di associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali che si occupano della cosa pubblica. Certo se i programmi di educazione civica fossero attuati salirebbe il livello di giustizia del BelPaese. Giriamo il suggerimento al ministro dell’ Istruzione e del merito…Giuseppe Valditara,affinchè la inserisca tra le poche buone cose da fare (tra le tante che ha inserito e che destano perplessità) per formare i cittadini di domani.



GIORNATA DELLA LEGALITÀ: RICORDIAMO SANT’AGOSTINO

Il 23 maggio non è solo il giorno in cui ricordare la strage di Capaci del 1992, nella quale persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. È anche l’occasione per affermare – con rinnovata consapevolezza – che un Paese è veramente civile solo se i suoi fondamenti sono costituiti dai diritti basilari della persona, garantiti dalla cultura della legalità.

Questo si traduce, concretamente, nel buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e della Giustizia: presidi indispensabili per favorire e sostenere la pace sociale in un sistema economico in cui gli interessi corporativi sappiano rispettare la salute e l’ambiente.

I fondamenti costituzionali dell’Italia sono in perfetta linea con tali principi che, purtroppo, vengono mortificati dalla loro mancata o distorta applicazione. È proprio questo vuoto a generare l’humus che alimenta la mafia e le altre associazioni criminali.

Spesso la politica si dimostra sorda e priva della necessaria sensibilità su questi argomenti. Il sacrificio di tanti servitori dello Stato e di cittadini comuni (magistrati, forze dell’ordine, docenti, imprenditori) assassinati per aver difeso la legalità, viene oltraggiato ogni volta che si tollera o si attua la pratica dell’illegalità quotidiana.

«Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri? E le bande dei briganti che cosa sono se non dei piccoli Stati?» Sant’Agostino, De Civitate Dei (La città di Dio), Libro IV, capitolo 4.

Questo monito veniva scritto già nel 426 d.C. La riflessione filosofica sul legame tra legalità, etica e potere, secondo il pensiero agostiniano, mette in luce il senso profondo della giustizia, che deve sempre precedere la legge scritta (quella che oggi chiamiamo educazione civica).

Il problema, dunque, è politico in senso lato. L’assenza di necessari provvedimenti legislativi e amministrativi ispirati dal bene comune, unita alla loro mancata attuazione, diventa il terreno di coltura della criminalità organizzata, favorita dall’assenza di educazione civica, dalla malagiustizia e dal pessimo funzionamento della macchina pubblica.

Celebriamo, quindi, questa Giornata della Legalità rinnovando il nostro impegno per la corretta e integrale applicazione della Costituzione Repubblicana.

Leonardo Pinto

