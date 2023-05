Senza confronto…presidi e ”Commissariamento !”

Se da Palazzo Santa Lucia (protettrice della vista) non c’è vista…di disponibilità al confronto con i tartassati allevatori di bufale del Casertano e allora al ‘coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino’ non resta che confermare che sarà lotta dura, senza paura. Così tornano i presidi stradali e la richiesta di ”commissariamento” per un piano anti tbc e brc che avrebbe dovuto affrontare la questione e che invece ha finito con l’incancrenirla. E questo nonostante dell’argomento se ne sia parlato a Bruxelles, se ne parlerà il 18 a Roma con il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato ma in assenza della Regione, che aveva declinato l’invito rivolto dal prefetto di Caserta. Lo striscione è eloquente…



Ripartono i presidi degli allevatori alla Stazione di Villa Literno e a ridosso del Casello autostradale di Capua.

In attesa della riunione del 18 gli allevatori si convocano in assemblea nel Presidio alla Rotonda dell’Agnena per giovedi mattina alle 12 per valutare gli esiti dell’incontro al Ministero della Salute e decidere come proseguire le iniziative.

Il Presidio alla Stazione di Villa Literno è stato già ricostituito oggi pomeriggio e quello presso il Casello autostradale di Capua verrà installato nuovamente fra stanotte e domattina 18 maggio. La ripresa dei presidi è un segnale della volontà degli allevatori casertani di avere quelle risposte che attendono da anni e che, in particolare, negli ultimi due anni il Presidente De Luca si è ostinato a negare.

Gli allevatori in mobilitazione al loro quindicesimo giorno di presidio nelle strade casertane, sotto la pioggia scrosciante di questi giorni, in vista della riunione convocata dal sottosegretario Gemmato hanno le idee chiare su cosa bisogna fare e su cosa si aspettano dal Governo Nazionale e dalla Parlamento e lo hanno scritto in tre striscioni che espongono nei presidi: COMMISSARIAMENTO.

Le parole d’ordine nei tre striscioni affissi sottolineano anche le tre circostanze che oggi lo rendono necessario, possibile e obbligato:

1) la mancanza assoluta di dialogo e di confronto trasparente fra la regione e gli allevatori che la criticano, che vanifica la prima delle condizioni indispensabili alla riuscita del Piano

2) Le quasi quattrocento aziende chiuse, i 5.000 posti di lavoro persi, le decine di migliaia di animali innocenti inutilmente massacrati con la BRC e la TBC che non si risolvono ma si cronicizzano

3) il fatto che, oggi, oltre le dichiarazioni dei presidenti regionali di Organizzazioni che hanno sempre condiviso le scelte fallimentari, gli allevatori del territorio, uniti e organizzati) stanno indicando cosa fare a gran voce e con responsabilità e proponendosi alla politica come garanti veri di un piano che (finalmente) risolva i problemi delle zoonosi rilanciando e tutelando le aziende

Anche oggi, 17 maggio, in attesa che le loro delegazioni domani 18 maggio si incontreranno con le istituzioni al Ministero, gli allevatori si preparano a passare la notte in presidio. Sarà nell’assemblea convocata il 19 che valuteranno se dalla politica saranno arrivati i segnali che servono per poter ritornare in pace a lavorare nelle stalle come dovrebbe essere e come non è per colpa e responsabilità di chi si ostina a fingere di non vedere i problemi e a non ascoltare.