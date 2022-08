Senza bilancio e con tanti silenzi Sanità materana alla canna del gas

Cosi non si puo’ andare avanti e il presidente della giunta regionale Vito Bardi non puo’ continuare a far finta di nulla, di fronte a interrogazioni, conferenze di sindaci del Materano, prese di posizione di sindacati e in parte di consiglieri regionali e,sopratutto di cittadini, scontenti dell’offerta sanitaria della Asm , che costringono a rivolgersi fuori regione con il ”Miulli’ di Acquaviva delle Fonti ( Bari) che è il ‘naturale’ punto di riferimento per ll comprensorio materano. E allora, in attesa di comunicati ufficiali all’insegna del ”stiamo facendo” e degli annunci della campagna elettorale, qualcosa va fatto nonostante il clima di sfiducia dei cittadini. Da qui la ” Catena umana contro il degrado della sanità materana”, organizzata da Cgil, Cisl e Uil per sabato 3 settembre davanti all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.



I segretari territoriali della provincia di Matera Eustachio Nicoletti (Cgil), Giuseppe Bollettino (Cisl) e Bruno Di Cuia (Uil) non hanno avuto peli sulla lingua nel denunciare la ”grave situazione di non ritorno e di degrado che ha raggiunto la Sanità materana” sulla quale persistono silenzi, depotenziamento di funzioni, palesi deficit organizzativi e di competenze- conseguenza di un disegno di accentramento regionale attivo da alcuni anni- che impongono una azione di lotta e di coinvolgimento della popolazione.E del resto, anche in relazione a rapporti sindacali difficili e con punte di arroganza nelle soluzioni da adottare, la situazione è paradossale in assenza della approvazione del bilancio aziendale che rischia di portare al commissariamento.Anche su questo la Regione Basilicata dovrà fare chiarezza. I sindacati hanno sensibilizzato anche il Prefetto, Sante Copponi, sui temi della sicurezza e sul sabotaggio denunciato dalla dirigenza della Asm , temi sui quali- come ha ricordato Eustachio Nicoletti – occorrerà approfondire e vigilare. Ognuno dovrà fare la propria parte,hanno aggiunto Bruno Di Cuia e Giuseppe Bollettino, che hanno ripetuto temi, istanze, problemi sollevati- ma finora senza esito- sul degrado della sanità locale e con una popolazione sempre più anziana che chiede risposte e servizi efficienti.



La manifestazione- alla quale hanno aderito tutti i sindaci e 32 associazioni- dovrebbe servire a sollecitare la Regione- e in particolare il presidente della giunta Vito Bardi- a fornire in tempi brevi le risposte che cittadini e personale sanitario attendono. Nicoletti, Bollettino e Di Cuia hanno denunciato le inadempienze della Asm e, quindi, della Regione nel ”non garantire adeguatamente il diritto alla salute dei cittadini”, nel non aver attivato soluzioni sulla mancanza di personale , di fronte a un calo di 714 unità su un organico previsto di 2600 addetti. Denunciati anche i limiti di una ”governance all’altezza delle sfide e complessità dei problemi”, di iniziative per abbattere le liste di attesa che costringono i cittadini alla emigrazione sanitaria e a rivolgersi alla sanità privata a pagamento . Sindacati motivati a insistere con altre forme di lotta, anche a Potenza se occorre, a Roma o a Bruxelles, visto che finora la ‘Speranza’ è stata deludente.

LA SINTESI DELLE CARENZE OSPEDALIERIE A MATERA, POLICORO,

PISTICCI, STIGLIANO E TRICARICO