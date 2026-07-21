Senza biglietto sul bus reagisce male a Matera all’arrivo della Polizia. Arrestato

Ormai non ci meravigliamo più di nulla. I reati si susseguono nonostante il ricorso continuo ai decreti governativi di sicurezza, che continuano a ignorare e a non intervenire sulle cause del disagio sociale e del mancato rispetto delle leggi. E così un cittadino nigeriano di 29 anni, che viaggiava sul bus senza biglietto, ha reagito violentemente – ricorrendo anche a morsi- all’arrivo della Polizia di Stato di Matera, intervenuta per far rispettare le regole. Non si viaggia gratis e questo vale per italiani e stranieri.La legge non ammette ignoranza. E questo andrebbe insegnato e ribadito a quanti, aldilà della nazionalità e del colore della pelle, pretendono di fare di testa propria. L’immigrato, accusato di interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo la convalida dell’arresto dovrà rispettare l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.



IL COMUNICATO STAMPA

Matera: la Polizia di Stato arresta un cittadino straniero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato, in flagranza di reato, un cittadino nigeriano di 29 anni, ritenuto responsabile dei reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento, effettuato da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti, con il supporto di un operatore della Sezione Polizia Stradale di Matera, è scaturito dalla segnalazione di un autista di un autobus relativa a un uomo, privo di titolo di viaggio, che si rifiutava di scendere dal mezzo, impedendone la partenza.

Alla vista degli agenti, che invitavano il soggetto ad allontanarsi dal bus, quest’ultimo assumeva un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti degli operatori, opponendo resistenza attiva durante le fasi di contenimento. Nel corso dell’intervento, gli agenti riportavano lesioni, mentre uno di loro veniva anche morso alle mani.

Ultimate le attività di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto in carcere. All’esito del giudizio direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto applicando nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Matera e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.