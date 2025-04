Senza Anna, un vuoto nelle battaglie delle pari opportunità

Quante volte l’abbiamo vista e sentita impegnarsi, ma in concreto, per sollecitare Enti e Istituzioni sulla necessità di essere altrettanto concreti per affrontare e dare risposte a quanti, a cominciare dalle donne, per passare ai disabili, ai giovani, sono discriminati e sono rimasti indietro ? Anna Selvaggi, presidente di Federcasalinghe (cominciò cosi) e poi di Aide, ci ha messo faccia e cuore tante volte e realizzando sul campo, spesso con risorse proprie, quello che altri avrebbero dovuto fare. Un esempio per tante e per tanti. Come non ricorderà quella coperta i colori della pace ‘’aperta’’ nel piazzale del Comune in occasione della visita del ministro degli Esteri del tempo Luigi di Maio alla vigilia del G20, l’iniziativa per la pace a dicembre 2022 con Zakia Seddiki Attanasio, moglie dell’ambasciatore italiano trucidato nella Repubblica democratica del Congo o nel sollecitare il superamento della prassi degli annunci e delle tavole rotonde sulle violenze alle donne, spesso solo nella loro condizione, in occasione della presentazione del romanzo ‘’ Sette verità’’ di Elena Marotta.



Denunce ma anche soddisfazioni con i suoi ragazzi speciali, come Anna li ha sempre definiti, che hanno partecipato al progetto laboratorio ‘’ Acqua, aria, terra e fuoco’’ e meritato la partecipazione nell’ottobre 2024 ad Assisi al G7 sull’inclusione sociale. Grazie Anna. Esempio di sincerità e concretezza.



IL RICORDO DI PATRIZIA MINARDI presidente Soroptimist International

Il Club Matera accoglie la notizia della scomparsa della Presidente di

Aide, grande amica, Anna Selvaggi, combattente per le donne da sempre,schietta, sincera, diretta e costruttrice di un presente più a misura delle donne, quelle che si danno da fare, quelle che ce la fanno perché non si arrendono, come lei!

Anna è stata a Matera e in Basilicata una delle pioniere della

questione di genere, facendo sentire la sua voce chiara e forte anche a livello nazionale, portando all’attenzione il tema delle donne in ogni campo lavorativo, accogliendo tutte coloro che non credevano in un cambiamento, spronandole a fare, stimolando politiche addormentate ed inefficienti, adoperandosi attivamente in prima persona per ottenere risultati visibili e tangibili.

“Anna ha sempre coniugato fattività, visione e stile, dimostrando che non è necessario rinunciare ad essere donne per farsi apprezzare professionalmente, mantenendo una leadership femminile e coltivando la sorellanza in ogni occasione per realizzare progetti di grande respiro” ha dichiarato Patrizia Minardi, componente del Comitato Pari Opportunità Soroptimist International. “Da lei ho imparato il punto di vista femminile costruttivo e leale che cerco di rinnovare ogni giorno. Da lei ho imparato il piacere di apprezzare l’altra senza pregiudizi né stereotipi. Un esercizio che continuerò a fare in sua memoria perchè i suoi messaggi ci danno la forza di guardare con fiducia un mondo che può cambiare come ha fatto lei. Grazie Anna”.



La nota di Lucia Pangaro presidente Zonta Club Matera

La devastante notizia della morte dell’amica Anna Selvaggi ci coglie attonite e profondamente rattristate. L’amica Anna è stata da sempre emblema e punto di riferimento del mondo dell’associazionismo materano e i percorsi di buone pratiche avviate in assonanza con l’associazione da lei presieduta sono state un faro per tutte le compagini di genere aderente al Protocollo Rete Donna del Comune di Matera. A nome mio e di tutte le socie del club scrivente esprimo la mia vicinanza nel dolore e le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Anna. Ci mancherà.

La Presidente dello Zonta Club International di Matera

Lucia Pangaro