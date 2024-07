Senontiportononparto. Polizia contro abbandoni animali in strada e non solo

Una campagna di sensibilizzazione quanto mai opportuna, quella della Polizia di Stato, conto il periodico abbandono degli animali. In prevalenza di affezione come cani, gatti, ma anche volatili e altri specie. E purtroppo è una piaga che si ripete ogni anno. Se si ama un animale e ci si prende cura e allora non si può abbandonarli per andare in vacanza o,peggio, lasciarli sul balcone con una ciotola di acqua e del cibo. Roba da sciagurati. Le alternative di buon senso ci sono: portare gli animali in vacanza, visto che è consentito in diverse strutture, o affidarli a persone di fiducia o in strutture dedicate che se ne occupano a tempo pieno. Basta poco…



Basta veramente poco: non partire senza di loro

senontiportononparto: il filo conduttore del nuovo spot della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali diffuso sui propri canali social e sul sito istituzionale è quello di combattere questo odioso fenomeno che, soprattutto durante la stagione estiva, complici le vacanze con annesse partenze, fa registrare un forte aumento di casi.

Tutto questo è evitabile con un semplice e doveroso gesto d’amore: non abbandonarli ma portarli con sé. E chi dovesse vedere l’abbandono di un cane è sufficiente che chiami i numeri d’emergenza per avvisare le Forze dell’Ordine.

Al link le immagini della campagna contro l’abbandono degli animali: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/a307dffe-42c5-11ef-afdf-736d736f6674

Al link i consigli del Dr. Gianluca Romiti, Dirigente della Polizia Stradale: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/7fd64e70-44dd-11ef-95b8-736d736f6674