Senise (PZ) Presentazione del libro “Merito del Cuore” di Mirna Mastronardi

Si terrà domani, sabato 12 aprile 2025 alle ore 18:00, presso il Palazzo della Cultura e della Legalità “Falcone e Borsellino” di Senise, in Piazza Municipio 14, la presentazione del libro Merito del cuore, autobiografia intensa e toccante di Mirna Mastronardi, pubblicata da Altrimedia Edizioni.

All’evento prenderanno parte, oltre all’autrice, il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata e Presidente dell’associazione culturale Giovane Europa, Angelo Chiorazzo, il Direttore della Struttura Complessa IRCCS CROB di Rionero in Vulture, Aldo Cammarota, e l’editore Vito Epifania, alla guida della casa editrice Altrimedia.

“Merito del cuore – ha dichiarato Chiorazzo – non è soltanto la narrazione personale di una donna straordinaria, ma il racconto di una rinascita, un esempio autentico di resilienza, impegno civile e amore per la vita. La storia di Mirna Mastronardi attraversa esperienze dolorose, personali e familiari, ma soprattutto ci consegna una testimonianza luminosa di speranza, forza e generosità. Una voce lucana che merita di essere ascoltata e sostenuta”.

“Come associazione culturale Giovane Europa – ha aggiunto Chiorazzo – siamo fieri di promuovere questo incontro, che rappresenta anche un momento di riflessione sul valore del volontariato, sulla solidarietà e sulla capacità delle donne di costruire un futuro nonostante le prove più dure della vita. La storia di Mirna, fondatrice dell’associazione Agata – Volontari contro il cancro, è un patrimonio etico e umano per tutta la nostra comunità”.

Mirna Mastronardi è anche presidente dell’associazione Dea per sempre, nata con la volontà di trasformare il dolore in speranza nel ricordo di Anna Dea Mastronardi Fiore, giovane vita spezzata troppo presto ma capace, con la sua luce, di continuare a ispirare azioni concrete di amore e solidarietà.

Concluderà l’incontro la stessa autrice, che condividerà con il pubblico i tratti più intimi del suo libro e del suo percorso di vita, segnato dalla malattia, dalla militanza politica, dalla maternità, dalla sofferenza e dalla profonda dedizione agli altri.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Giovane Europa, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Basilicata e con il patrocinio del Comune di Senise.