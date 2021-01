“Se la campagna vaccinale va come deve andare, io credo che verso la fine della primavera, l’inizio dell’estate, possiamo tentare di cominciare a respirare“. Sebbene “Preoccupa il ritardo della Pfizer, ci auguriamo che siano ritardi legati alla riorganizzazione della produzione in Europa, dobbiamo solo sperare che non facciano scherzi e mantengano gli impegni che si sono presi“. E’ quanto sostiene il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo che aggiunge: “Ciò nonostante, la mascherina per un po’ ce la dobbiamo tenere addosso”.

Abbiamo voluto riportare una nota positiva che guarda ad un possibile superamento di questa lunga notte, prima di passare alla situazione lucana con i dati riferiti ai tamponi molecolari eseguiti nella giornata di ieri che continuano ad sempre in un numero basso.

Sono stati, infatti, 884 (ieri 752 e il giorno prima addirittura 90) e da essi sono emersi 57 postivi (55 i residenti) con una incidenza del 6,45%, inferiore all’8,11% di ieri ma un po’ più su del dato nazionale che è del 4,13%.

Anche nel report di oggi (come si è iniziato ad inserire da ieri tra i dati del comunicato) si comunica che sarebbero stati processati anche 1.176 test antigenici, senza -come è prassi incomprensibile- fornire l’esito degli stessi.

La giornata, a differenza di ieri, non registra -fortunatamente- nessun decesso, mentre calano di una unità sia i ricoveri totali (da 82 a 81), sia quelli in terapia intensiva (da 5 a 4).

49 sono i guariti totali della giornata, mentre il numero totale dei positivi in Regione sale al momento 6.732.

Ed ecco i dati in dettaglio:

Tamponi molecolari totali n. 201.530

Tamponi totali negativi n. 186.660

Persone testate n. 125.769

Tamponi molecolari di giornata n. 884

Test antigenici totali 1.176

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 57

RICOVERATI N. 81

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 26

Medicina d’Urgenza n. 07

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 6

Pneumologia n. 4

Terapia Intensiva n. 2

GUARITI TOTALI N. 49

POSITIVI TOTALI N. 57

Residenti: n. 55

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.732

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.651

DECEDUTI RESIDENTI N. 294

GUARITI RESIDENTI N. 5.220