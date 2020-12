In questa prima giornata di ritorno della Basilicata in zona gialla ecco a seguire i “dati preliminari” e parziali relativi al “Report dati processati in data 12 dicembre 2020” estratti dalla “piattaforma covid-19 del 13-12-2020”

· Tamponi molecolari di giornata n. 836

· TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 60 (n. 49 residenti + n. 1 non residente stato estero/altra Regione domiciliato in Regione Basilicata + n. 10 residenti in altra Regione)

​ · RICOVERI TOTALI: 130 (TERAPIA INTENSIVA POTENZA N. 8 – MATERA N. 7)

· DECEDUTI: N: 6

· GUARITI RESIDENTI: N. 85

Da essi si evince che l’incidenza dei positivi sui tamponi è oggi al 7,18%, inferiore sia al valore di ieri (9,24%) che a quello medio della settimana scorsa che è stato del 10,45%. E’ anche inferiore a quello nazionale che nell’ultimo rilievo si è attestato al 10,13%.

I ricoveri crescono lievemente sia quelli totali (da 128 a 130) che quelli in terapia intensiva che passano da 14 a 15.

Per maggiori dettagli aspettiamo un ulteriore comunicato che pubblicheremo a seguire su questa stessa pagina.

Ricordiamo che il Presidente Bardi ha emanato una nuova ordinanza con cui ha ripristinato una maggiore mobilità e maggiore agibilità per gli esercizi commerciali come potete leggere su questo nostro altro articolo (https://giornalemio.it/cronaca/con-nuova-ordinanza-di-bardi-cessano-i-divieti-della-precedente-n-47/).