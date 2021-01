Oggi e domani l’Italia è zona rossa. A tarda notte il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge con le misure ponte anti Covid valide dal 7 al 15 gennaio. Vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per le comprovate esigenze che sono già in essere. Il 7 e 8 gennaio zona gialla “rafforzata”, con limite a mobilità regionale. Nel weekend del 9 e 10 gennaio tutta Italia diventa zona arancione. Per le scuole secondarie di secondo grado c’è stato un altro rinvio della riaperta all’11 gennaio. Nel frattempo si attende il monitoraggio Istituto superiore di sanità con l’indice Rt delle varie regioni che ne determinerà la futura “colorazione”.

Prosegue, intanto, la campagna di vaccinazione che finora in Italia ha interessato circa 180.000 persone e, dopo il personale sanitario e Rsa, toccherà agli ultra-80enni. Sono in arrivo in queste ore le dosi della seconda tranche nei 294 punti vaccini e sono stati resi anche noti i risultati della Fase 1 della sperimentazione di un nuovo vaccino italiano, il ReiThera GRAd-CoV2 che dicono: “È sicuro, picco risposta a 4 settimane”.

Nel frattempo, in Basilicata, si continua a viaggiare su un numero inadeguato di tamponi come si evidenzia dai dati appena forniti e da cui si apprende che i tamponi processati ieri, lunedì 4 gennaio, sono stati in tutto 928 (ieri 563) e dagli stessi è emersa una percentuale di positivi del 6,47% (ieri 7,82), sempre con un su e giù da ottovolante (avantieri 11,95% e il giorno prima al 20,21%). Il dato è comunque inferiore a quello nazionale che è stato del 13,85%.

Ricordiamo -fuori da questa altalena quotidiana- il dato più significativo che abbiamo fornito ieri, ovvero il dato medio dei positivi riscontrati nella settimana appena conclusa che è stato del 12,47%, in risalita sui dati delle settimane precedenti (10,31% 21/27 dicembre – 7,91% 14/20 dicembre – 8,95% 7/13 dicembre).

Scendono a 97 (da 98) i ricoveri ospedalieri totali, mentre rimangono 4 quelli in terapia intensiva.

Sono 35 oggi i i guariti…ma si registra anche un decesso a Potenza.

Ed ecco a seguire i dati in dettaglio dei dati:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 05 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 04 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 187.668

Tamponi totali negativi n. 174.292

Persone testate n. 119.357

Tamponi molecolari di giornata n. 928

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 60

RICOVERATI N. 97

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 25

Medicina d’Urgenza n. 11

Terapia Intensiva n. 01

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 13

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI N. 35

DECESSI TOTALI N. 1

Residenza

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 60

Residenti: n. 51

N. Comune

3 Avigliano

1 Balvano (domiciliato a Potenza)

2 Banzi

1 Bella

5 Brienza (n. 1 domiciliato a Roma)

1 Craco (domiciliato a Pisticci)

1 Genzano di Lucania

1 Ginestra

1 Laurenzana

1 Lauria

4 Lavello

1 Maratea

2 Matera

1 Oppido Lucano

1 Pietragalla

1 Pignola

1 Pisticci

2 Pomarico

5 Potenza

3 Rapolla

3 Rionero in Vulture

2 Rotondella

4 Sant’Angelo Le Fratte

1 Tito

3 Vaglio Basilicata

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 5

N. Regione/Stato Estero

2 Abruzzo (n. 1 domiciliato a Matera; n. 1 domiciliato a Sant’Angelo le Fratte)

3 Emilia Romagna (domiciliati a Castelsaraceno)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 4

N. Regione

1 Campania

3 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 34

N. Comune

1 Chiaromonte

1 Irsina

3 Lauria

5 Marsicovetere

1 Matera

4 Melfi

2 Montemurro

4 Paterno

1 Pietragalla

6 Potenza

3 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Tito (domiciliato a Potenza)

1 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

N. Regione/Stato Estero

1 Regno Unito (domiciliato a Melfi)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.967

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.870

DECEDUTI RESIDENTI N. 261

GUARITI RESIDENTI N. 4.627