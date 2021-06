E’ stato un successo l’evento musicale e culturale “Sempre nuova è l’Alba” promosso dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata nella suggestiva cornice del Castello di Pietrapertosa per celebrare la Festa della Musica.

La manifestazione con il patrocinio del Ministero della Cultura, la Commissione Europea, della Siae, del Volo dell’Angelo, dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e dell’Apt Basilicata, grazie al supporto tecnico della Post Creative Studio e la preziosa collaborazione del Comune di Pietrapertosa e della Pro Loco Pietrapertosana, è stato trasmesso in diretta Facebok dalla pagina Pro Loco Unpli Basilicata a partire dalle ore 7.30 per consentire ad un pubblico più numeroso di poterlo seguire.Gli artisti Mirko Gisonte alla chitarra e Antonio Rosa alla fisarmonica diatonica con la musica autentica lucana hanno salutato il nuovo giorno, inaugurando una nuova stagione e celebrando il solstizio d’estate. Ad impreziosire l’esibizione la lettrice Ione Garrammone con i versi dei poeti lucani Nicola Sole, Leonardo Sinisgalli e Rocco Scotellaro. “Davvero una gran bella emozione riprendere l’attività associativa – dichiara Rocco Franciosa Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata – in coincidenza della ripartenza della stagione turistica estiva. Abbiamo voluto lanciare un forte messaggio di speranza alle Pro Loco, ai volontari e alla comunità lucana – prosegue Franciosa – per riprendere a promuovere il patrimonio culturale lucano materiale e immateriale facendo conoscere le straordinarie risorse turistiche e culturali di cui siamo ricchi”.

Il maestro Pasquale Menchise, direttore Musicale Unpli e coordinatore artistico della manifestazione ha sottolineato “abbiamo realizzato come Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata una prima edizione della Festa della Musica coinvolgendo dei giovani talenti lucani,legando territorio e cultura per celebrare con una musica dell’autenticità lucana l’inizio di una nuova stagione per lo spettacolo dal vivo”.

Il Sindaco di Pietrapertosa Maria Cavuoti e la Presidente della Pro Loco Rossana Santoro hanno ringraziato l’Unpli Basilicata per aver scelto il Castello di Pietrapertosa, nel suggestivo Parco naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti lucane, per la prima edizione regionale auspicando una bella ripresa delle attività turistiche locali e per l’intero territorio regionale con l’arrivo di sempre maggiori flussi turistici. Sulla pagina Facebook Pro Loco Unpli Basilicata è possibile rivivere l’intera manifestazione per quanti non hanno potuto seguirla in diretta.