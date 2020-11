Pubblichiamo a seguire i “Dati estratti dalla piattaforma Covid 19 Basilicata e dalle informative assunte dalle strutture ospedaliere, in attesa di validazione con comunicato della Task Force” riguardanti i “dati processati il 27 novembre 2020“.

Sui 1.586 tamponi di giornata (ancora in calo rispetto a quelli di ieri e del giorno precedente, un dato che non rassicura), i positivi totali riscontrati sono stati 221 che, al netto di 11 non residenti, riducono a 210 i postivi residenti con una incidenza postivi/tamponi al 13,93%, inferiore aa quello di ieri e in linea con quello medio della settimana scorsa 13,84%, ma ancora sopra quello nazionale che è del 12,70%.

Il maggior numero di positivi a Potenza (54), Matera (44), Lauria (10). Calvello (9), Ferrandina (8).

Si riducono di 12 unità i ricoveri totali che scendono da 176 a 164, di una unità scendono anche i ricoveri in terapia intensiva (da 23 a 22).

Oggi i guariti riportati sono 104 (non sappiamo se tutti di ieri o di una altro riconteggio). Tre, purtroppo, anche oggi i decessi.

Tamponi di giornata 1586

Positivi 221

Ricoverati 164

49 MI Matera

10 Pneumologia Matera

10 TI Matera

35 MI Potenza

34 Pneumo Potenza

14 MU Potenza

12 TI Potenza

Positivi 221 (11 non residenti)

5 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Eboli

1 Buccinasco domiciliato Rotonda

1 Laino Castello domiciliato Rotonda

1 Bovino domiciliato Potenza

1 Tortora domiciliato Lagonegro

1 Sant’Andrea di Conza domiciliato Potenza

6 Avigliano 1 domiciliato Potenza

4 Barile

1 Bella

3 Bernalda 1 domiciliato Ferrandina

9 Calvello

1 Campomaggiore

3 Cancellara

1 Colobraro

1 Corleto

3 Ferrandina

1 Garaguso

1 Grassano

4 Lagonegro

10 Lauria

1 Marsiconuovo

4 Marsicovetere

44 Matera

3 Melfi 1 domiciliato Lavello

1 Montalbano J

1 Montemilone

5 Montemurro

6 Montescaglioso

4 Muro Lucano

2 Nova Siri

2 Palazzo

1 Picerno

4 Pignola 1 domiciliato Potenza

8 Pisticci

2 Policoro 1 domiciliato Nova Siri

54 Potenza 1 domiciliato Lagonegro, 1 Pignola, 1 Rionero

2 Rapolla

2 Rivello

1 Rotonda

1 San Chrico N.

1 Sant’Arcangelo

1 Sarconi

1 Sasso di Castalda

2 Satriano 1 domiciliato Potenza

1 Spinoso

2 Tito 1 domiciliato Potenza

2 Tricarico

3 Vaglio

1 Viggiano

Guariti 104

1 Accettura

2 Atella

3 Forenza

13 Genzano

1 Latronico

1 Lauria

22 Lavello

1 Marsiconuovo

2 Marsicovetere

2 Matera

7 Melfi

8 Moliterno

6 Montemilone

1 Montescaglioso

12 Palazzo

1 Paterno

1 Rionero

8 Ripacandida

1 Sant’Arcangelo

11 Venosa

Deceduti 3

1 Vietri

1 Venosa

1 Calvello

EMERGENZA COVID-19, AGGIORNAMENTO DEL 28 NOVEMBRE (DATI 27/11)

“La task force regionale comunica che ieri, 27 novembre, sono stati processati 1.586 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 221 (e fra questi 210 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 5 persone residenti in Puglia e lì in isolamento, 1 persona residente in Campania, 1 persona residente in Campania e in isolamento a Potenza, 1 persona residente in Lombardia e in isolamento a Rotonda, due persone residenti in Calabria di cui 1 in isolamento a Rotonda e l’altra in isolamento a Lagonegro, 1 persona residente in Puglia ed in isolamento a Potenza, 6 di Avigliano di cui una in isolamento a Potenza, 4 di Barile, 1 di Bella, 3 di Bernalda di cui 1 in isolamento a Ferrandina, 9 di Calvello, 1 di Campomaggiore, 3 di Cancellara, 1 di Colobraro, 1 di Corleto, 3 di Ferrandina, 1 di Garaguso, 1 di Grassano, 4 di Lagonegro, 10 di Lauria, 1 di Marsiconuovo, 4 di Marsicovetere, 44 di Matera, 3 di Melfi di cui 1 in isolamento a Lavello, 1 di Montalbano Jonico, 1 di Montemilone, 5 di Montemurro, 6 di Montescaglioso, 4 di Muro Lucano, 2 di Nova Siri, 2 di Palazzo San Gervasio, 1 di Picerno, 4 di Pignola di cui 1 in isolamento a Potenza, 8 di Pisticci, 2 di Policoro di cui 1 in isolamento a Nova Siri, 54 di Potenza di cui 1 in isolamento a Lagonegro, 1 in isolamento a Pignola e 1 in isolamento a Rionero, 2 di Rapolla, 2 di Rivello, 1 di Rotonda, 1 di San Chirico Nuovo, 1 di Sant’Arcangelo, 1 di Sarconi, 1 di Sasso di Castalda, 2 di Satriano di cui 1 in isolamento a Potenza, 1 di Spinoso, 2 di Tito di cui 1 in isolamento a Potenza, 2 di Tricarico, 3 di Vaglio, 1 di Viggiano.

Sempre nella giornata di ieri risultano guarite 104 persone residenti: (1 di Accettura, 2 di Atella, 3 di Forenza, 13 di Genzano, 1 di Latronico, 1 di Lauria, 22 di Lavello, 1 di Marsiconuovo, 2 di Marsicovetere, 2 di Matera, 7 di Melfi, 8 di Moliterno, 6 di Montemilone, 1 di Montescaglioso, 12 di Palazzo San Gervasio, 1 di Paterno, 1 di Rionero in Vulture, 8 di Ripacandida, 1 di Sant’Arcangelo, 11 di Venosa)-

Ieri, inoltre, sono decedute 3 persone (1 di Vietri, 1 di Calvello, 1 di Venosa).

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.886 (5.783 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 210 positività di residenti e si sottraggono 104 guarigioni di residenti e 3 decessi di residenti) e di questi 5.722 si trovano in isolamento domiciliare.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso: 139 deceduti residenti (1 di Accettura; 1 di Aliano; 3 di Avigliano; 1 di Bella; 3 di Bernalda; 1 di Brienza; 1 di Calciano; 1 di Castelsaraceno; 1 di Craco; 2 di Calvello; 1 di Episcopia; 2 di Ferrandina; 2 di Grumento; 1 di Garaguso; 1 di Grottole; 2 di Irsina; 1 di Latronico; 1 di Lauria; 6 di Lavello; 2 di Lagonegro; 13 di Matera; 3 di Marsiconuovo; 6 di Melfi; 2 di Montemurro; 2 di Montescaglioso; 1 di Maschito; 4 di Moliterno; 4 di Montalbano Jonico; 1 di Nova Siri; 1 di Picerno; 1 di Pietrapertosa; 1 di Policoro; 5 di Paterno; 21 di Potenza; 3 di Pisticci; 1 di Rionero in Vulture; 1 di Ripacandida; 1 di Rotonda; 2 di Rapolla; 2 di Roccanova; 1 di S. Angelo le Fratte; 1 di Salandra; 1 di San Chirico Raparo; 1 di San Costantino Albanese; 1 di San Mauro Forte; 1 di Sarconi; 1 di Satriano; 1 di Stigliano; 2 di Spinoso; 3 di San Fele; 1 di Tolve; 2 di Tramutola; 2 di Tursi; 1 di Tricarico; 1 di Viggiano; 5 di Venosa; 1 di Vietri, 4 di Villa d’Agri / Marsicovetere); 3 deceduti non residenti (1 residente in Calabria, 1 in Puglia, 1 in Veneto); 1.573 guariti ed altre 141 persone, fra stranieri e residenti in altre regioni italiane che si trovano in isolamento in Basilicata e cittadini lucani positivi in isolamento in altre regioni (il dettaglio nel bollettino epidemiologico).

Sono 164 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane:

-a Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 12 in Terapia intensiva, 34 in Pneumologia e 14 in Medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo;

-a Matera 49 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 10 in Terapia intensiva e 10 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 149.586 tamponi, di cui 140.668 risultati negativi.”

Seguono prospetti con i dati riassuntivi.