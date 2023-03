SEMINARI TECNICI ALSIA “AGRICOLTURA ECO SOSTENIBILE”

La rigenerazione della fertilità organica del suolo agricolo, esperienze di agroecologia a confronto 17 Marzo 2023, ore 15.00. Se ne discuterà presso ALSIA, Centro Ricerche Metapontum Agrobios,

Polo di Pantanello, Metaponto di Bernalda (MT), S.S. Jonica 106 km 448.2

Introduce e modera: Francesco Cellini – ALSIA

Interventi

 Il monitoraggio partecipato della fertilità del suolo in aziende agrobiologiche lucane ed in

Italia: il progetto Rete Humus, Maurizio Agostino – Rete Humus

 Strategie per la tutela e l’incremento dei microrganismi utili del suolo, Fulvio Gioannetto

Rigenera MEXICO – Michoacan Mexico.

 Il compost ed il tè di compost, nuove strategie per la fertilità organica, la biostimolazione

e la difesa delle colture, Massimo Zaccardelli – CREA-Orticoltura e Florovivaismo.

 La comunità dell’Humus dei produttori agrobiologici in Basilicata, Michele Monetta –

Con.Pro.bio Lucano.

 I Servizi specialistici dell’ALSIA a supporto delle aziende agrobiologiche, Emanuele

Scalcione e Arturo Caponero – ALSIA.

Conclude: Aniello Crescenzi – Direttore ALSIA

Segreteria organizzativa: emanuele.scalcione@alsia.it

È previsto il riconoscimento dei crediti formativi per Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari e Agrotecnici

Link per il collegamento online: https://us02web.zoom.us/j/84290594235