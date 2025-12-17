mercoledì, 17 Dicembre , 2025
Cronaca

Semaforo verde…e l’omino scappa all’incrocio di via Nazionale

Franco Martina
Di Franco Martina

Se l’avessero brevettato la cosa avrebbe avuto risalto, ma il caso – probabilmente un montaggio in tutta fretta- ha voluto che l’omino del verde all’incrocio di via Nazionale con via Lazzazzera fosse già pronto ad attraversare velocemente sulle strisce. Sollecitazione che all’occhio attento del pedone non può fare che piacere. Una soluzione che andrebbe replicata per altri semafori cittadini, ce ne sono a Matera anche con segnalazione acustica. E, perché no? in altre città. Giriamo la segnalazione all’assessorato comunale alla mobilità e alla Polizia locale.

Verde pieno incrocio con via Istria

