Semaforo anche sulla provinciale Matera-Jesce-Santeramo

Il cedimento dell’asfalto su un versante del tratto iniziale, a ridosso del pericoloso bivio che dalla vecchia via Appia conduce da Matera a Santeramo in colle (Bari) e Laterza ( Taranto), ha imposto l’uso del semaforo per il senso unico alternato dei veicoli. Una attesa di pochi minuti, segnalata anche da cartelli di pericolo circa la presenza (e non da ora) di buche e dissesti lungo il tracciato. Non sappiamo quanto dureranno i lavori. Ma resta il disagio su una strada trafficata, soprattutto da mezzi pesanti. Strada inadeguata. Se ne parla dalla Prima Repubblica, quando venne ipotizzata la realizzazione dell’itinerario bradanico-salentino che avrebbe risolto il problema, lasciando la vecchia Appia a livello di strada a servizio del Parco delle chiese rupestri. Un progetto finito nel cassetto delle occasioni mancate.

