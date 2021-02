Falso allarme…non si tratta di quel lavoro tanto atteso per evitare che quel punto del rione Piccianello si allaghi, quando piove a dirotto. Ma dei lavori per il posizionamento della rete dei servizi, con bobcat al lavoro tra via Umbria e via Cererie, e posizionamento di cavi tanto da richiedere l’installazione temporanea di un semaforo. Qualche disagio al rione Piccianello, per il traffico a senso alternato, e proprio a ridosso di quel cartello che segna il pericolo di allagamento quando piove con insistenza. Naturalmente attendiamo che il semaforo torni per una emergenza e un problema che dura da quasi 40 anni. Nel programma di opere pubbliche quell’intervento non è annoverato. Ma non è detto. Chissà che, quando e se cominceranno i lavori di uno dei due cantieri privati in quel punto di via Cererie, non ci sia spazio anche per rimediare alle cause di allagamento.