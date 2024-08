Selezionato Progetto “Promotion of physical activity for cancer patients”, dell’A.S.D. Running di Matera

Venerdì scorso l’ufficializzazione da parte dell’Agenzia Esecutiva EACEA della Commissione Europea, degli esiti della Call for proposal del Programma Erasmus+ Sport 2024, con cui si è appreso che è stato selezionato il progetto “Promotion of physical activity for cancer patients”(PACAP) ” proposto e coordinato dall’A.S.D. Running di Matera.

“Grande soddisfazione –in una nota– è espressa dell’Associazione per l’approvazione del progetto europeo che ha ottenuto il punteggio molto alto di 97/100 punti e che conferma l’ASD Running Matera leader sui progetti europei sportivi per l’inclusione sociale attraverso lo sport.

Il partenariato di altissima qualità e professionalità è composto da 8 partner provenienti da 6 paesi europei : Asociación Euroamericana de Ciencias del Deport (Spagna), Instituto Politecnico De Braganca (Portogallo), Sportna Unija Slovenije – Zveza Drustev Za Sportn (Slovenia), Zagrebacki Savez Sportske Rekreacije Sport Za Sve (Croazia), National University Of Ukraine On Physical Educa (Ucraina), Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata IRCCS-CROB, Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” Bari e ASD Sport Club Basilicata (Italia).

Il progetto “Promotion of physical activity for cancer patients” è un progetto di “Partnerships for collaboration” che mira a contribuire all’attuazione delle strategie dell’Unione europea per migliorare la salute pubblica e l’inclusione sociale, promuovendo l’applicazione delle linee guida europee sull’attività fisica nelle attività sportive per i pazienti oncologici, in particolare le donne e per contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Il progetto PACAP ha l’obiettivo di sensibilizzare e incoraggiare le persone con disabilità fisiche, ovvero le persone con tumore al seno o quelle guarite, a praticare il nordic walking come metodo di esercizio efficace e a identificare i potenziali benefici o le sfide associati a questo tipo di esercizio. Il nordic walking, una forma di esercizio a basso impatto che prevede la camminata con i bastoncini, ha dimostrato di essere una forma efficace di riabilitazione per i sopravvissuti al cancro. Le attività del progetto si concentreranno sull’analisi della ricerca scientifica e professionale esistente e sull’identificazione di esempi di buone pratiche, sviluppando un efficace programma di formazione online sul nordic walking per pazienti oncologici e sopravvissuti che includerà esperti (medici, psicologi, kinesiologi-formatori, fisiatri o fisioterapisti) e persone che hanno superato il cancro, organizzerà workshop per esperti, condurrà un programma di formazione di 6 mesi, stabilirà una metodologia per misurare la qualità del programma di formazione che include indicatori qualitativi e quantitativi.

Per raggiungere questi obiettivi il progetto prevede le seguenti azioni:

• organizzazione di seminari internazionali volti a promuovere l’idea progettuale, gli obiettivi, i risultati attesi e raggiunti;

• definizione di linee guida per la prevenzione del cancro e per la promozione dello sport tra i pazienti oncologici;

• formazione a livello europeo del personale sportivo, medico e sanitario e dei volontari coinvolti nell’implementazione delle attività sportive

• Programma di nordic walking: saranno forniti programmi di formazione per atleti e pazienti oncologici.

I gruppi target del progetto sono: pazienti oncologici, allenatori, istruttori, educatori, insegnanti, preparatori atletici, volontari, dirigenti e personale di organizzazioni sportive, istituti di formazione, organizzazioni e associazioni non-profit, autorità pubbliche e processi decisionali.

Ruolo molto importante nel progetto sarà dei medici e professionisti dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata IRCCS-CROB DI Rionero in Vulture e dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari che si occuperanno di redigere le Linee guida su “Attività fisica e tumori”, mentre il valore aggiunto al progetto è costituito dalla presenza nel Consorzio della “National University of Ukraine on Physical Educa”, Università Pubblica di Kiev (Ucraina) che avrà il compito di redigere la piattaforma e-learning per la formazione on line di pazienti oncologici, lezioni sui corretti stili di vita e di allenamento per prevenire la malattia.

Le attività previste sono:

1. Gestione, implementazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione

2. Formazione e scambio di esperienze e buone pratiche durante gli incontri transnazionali

3. Seminari ed eventi sportivi in 6 paesi durante la Settimana europea dello sport 2026

Risultati finali:

– sondaggio conoscitivo sulla situazione attuale

– linee guida “Attività fisica e tumori”

– piattaforma di e-learning con sessioni di formazione

– eventi di sensibilizzazione in 6 paesi partner

– materiali e attività di comunicazione

– conferenza finale.”

