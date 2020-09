Il bollettino quotidiano della task force regionali sul covid 19 continua a tirar fuori la positività di altri casi: sei nella giornata del 28 settembre.

Un campione eterogeneo, in attesa di conoscere la tendenza nelle scuole. E’ il caso del Liceo scientifico statale ”D. Alighieri” di Matera dove, dopo la positività di un docente, asintomatico, si è stati costretti a sottoporre a tampone tre classi. Domani in responso ufficiale. E qualunque sarà occorrerà ripeterlo in sequenza periodica. Del resto la casistica invita sempre, e comunque, alla prudenza.

Il tam tam dei presunti contagi abbraccerebbe altri istituti, ma i riscontri hanno dato esito negativo. Piuttosto, oltre a incrementare il numero dei tamponi da eseguire, come ricorda puntualmente un nostro ”competente” lettore, occorreva e occorre fare di più per ridurre i rischi dei contagi.

Le mascherine sembrano un optional su parte dei mezzi di trasporto dei pendolari, costretti ai disagi del caso. Senso di responsabilità che sembra un optional e con tutti i rischi che la cosa comporta. Stessa storia nei fine settimana o nei luoghi di maggiore incontro.

In giro ci sono i cartelli di divieto, in formato A4, poco visibili e gli inviti e i controlli a rispettare le regole sembrano una fatica di Sisifo…Ma chissà che la paura di un giro di vite e la ripresa della deleteria e improduttiva didattica a distanza, alla quale è legata un business e la prospettiva di ridurre i costi vivi della scuola non dia a tanti una regolata



Emergenza Covid-19, aggiornamento 29 settembre (dati 28 settembre)

“La task force regionale comunica che ieri, 28 settembre, sono stati processati 941 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 6 sono risultati positivi.

Le positività riguardano 1 cittadino residente a Venosa, 1 residente a Melfi, 1 residente a Pescopagano, 1 residente a Marsiconuovo e 1 residente a Moliterno, oltre a 1 persona di nazionalità estera in isolamento nel Comune di Barile.

Nella stessa giornata sono state registrate le guarigioni di una persona residente a Matera, una persona residente a Policoro e una persona residente a Lauria.

I lucani attualmente positivi sono 205 (203 all’ultimo aggiornamento a cui si aggiungono 5 nuove positività di residenti e si sottraggono 3 guarigioni) e di questi 193 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 14 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 7 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive del San Carlo; a Matera 6 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive (di cui una guarita in attesa di dimissioni) e 1 persona (guarita ancora ricoverata) nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 29 persone decedute (9 di Potenza, 3 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 406 guariti; 1 cittadino campano in isolamento a Lavello; 1 cittadino calabrese in isolamento a Lavello;1 persona di nazionalità estera diagnostica in Puglia in isolamento a Matera; 6 persone di nazionalità estera in isolamento una a Potenza, una a Matera; una a Rotonda; una a Lavello, una a Scanzano, una a Barile; 1 persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo; 1 cittadino residente in Toscana e in isolamento in Basilicata; 5 cittadini residenti in Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 1 persona di nazionalità estera e proveniente da stato estero in isolamento in Basilicata; 24 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio; 1 cittadino residente e in isolamento in Basilicata diagnosticato in Puglia; 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali in isolamento a Palazzo San Gervasio.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 72.153 tamponi, di cui 71.385 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani 30 settembre, alle ore 12,00.”