“Sei di Matera se ” per una strada a Piero Angela

E’ la richiesta immediata, come sta accadendo in altre aree del Paese, per dedicare al giornalista scientifico Piero Angela, che ha portato temi importanti della conoscenza nelle case degli italiani con un linguaggio semplice ed efficace. Una strada, una piazza, un giardino, una scuola e via elencando. Un pezzo di ”memoria” per non dimenticare, che possa essere di esempio alle giovani generazioni. Naturalmente ci sono procedure e tempi da seguire, che varia a seconda degli enti locali. Personalmente e, memori di esperienze passate, siamo per atti concreti – magari da affiancare allo scoprimento di targhe- come premi e concorsi per favorire la conoscenza, la divulgazione dei saperi, in modo da incoraggiare i giovani nei percorsi di istruzione e ricerca. Del resto abbiamo un Centro di geodesia spaziale, dedito allo studi o della Terra, e con una cittadella dello spazio da aprire sopratutto ai giovani, e Openet Technologies che ha realizzato un altro progetto di fruizione ” la cittadella della scienza e dello spazio” e divulgazione con un investimento davvero esemplare, che porterà nelle prossime settimane allo svolgimento delle Olimpiadi internazionali di Astronomia. A Piero Angela, uomo di scienze, piaceva tanto la concretezza e suo figlio Alberto Angela, ne sta seguendo le orme. Ne abbiamo avuto conferma in occasione dell’anno di Matera capitale europea della Cultura, con quell’interessante intervento su matematica, fisica, astronomia e tanta voglia di scoprire, incuriosirsi, divulgare.



LA RICHIESTA DEL GRUPPO FB SEI DI MATERA SE…

Il gruppo Facebook Sei di Matera se…lancia la proposta di intitolare una strada della città Capitale europea della cultura a Piero Angela.

…siete d’accordo a rinominare una via di Matera per intitolarla a Piero Angela?

La scomparsa del divulgatore scientifico e conduttore Piero Angela ha toccato nel profondo diverse generazioni. E proprio ad Angela come uomo di scienza, pur senza una laurea cartacea, ma con otto conferite ad Honoris Causa, si vorrebbe intitolare una via di Matera. Piero Angela nel 2019, fu uno degli ospiti più attesi della cerimonia di premiazione de “I Sassi d’oro” assegnati a personalità del cinema e della tv che si sono distinti per l’eccellenza nella loro professione, a Matera, capitale europea della cultura 2019. Il noto divulgatore scientifico, giornalista, scrittore e conduttore televisivo ha ricevuto un premio alla carriera “per il suo impegno alla divulgazione scientifica, culturale e televisiva”