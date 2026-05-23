Sei alla guida? Guida e basta. Quello squillo è pericoloso…

C’è poco da fare. Serve a nulla iscriversi o segnalare le telefonate commerciali al garante della privacy o ad altri organismi, che dovrebbero allontanarci dalle molestie di call center o da voci pre registrate, indotte dall’onnipresente e invadente intelligenza artificiale. Un fastidio continuo e anche pericoloso, soprattutto se si è alla guida di un veicolo, come ci segnala Antonio Raucci. Un consiglio? E ‘ “Quando guidi, guida e basta” il messaggio principale della campagna nazionale per la sicurezza stradale promossa da Anas in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato ‘’ . Le telefonate possono aspettare. E se proprio non se ne può fare a meno. Meglio fermarsi e rispondere. La vita non ha prezzo. E poi un altro consiglio. Non rispondete agli sconosciuti e bloccate quel numero. La serenità si conquista anche così. A meno che non vi piace essere sempre connessi e annullarsi nella dimensione social. Ma quella è una scelta di vita…La politica non fa nulla per arginare la piaga delle telefonate invadenti? Scontato. Il motore del mondo sono i soldi dove tutto è concesso, senza regole. Ed è qui il punto. Chi dà il pessimo esempio nel non rispettare le regole? Raucci, risposta scontata…



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO RAUCCI

Squillo e Squillo bis

Squillo

La morte era uno squillo

arrivato via spam

a confondere la strada

un attimo

e un tir già mi maciullava

non so come ora sono vivo

e chi ha mandato

lo spam assassino.

Squillo bis

E’ successo di nuovo.

Le telefonate ingannevoli sono tante e anche pericolose. “Sospetto spam” , ma anche senza l’avviso di sospetto spam , arrivano chiamate dall’Italia e dall’Europa per cui hai bisogno di più di qualche attimo per decidere se rispondere o no; puoi decidere di rispondere e scoprire che è una chiamata truffa. Intanto sei alla guida e un attimo di distrazione può essere fatale.

Non so se ci sono stati e quanti sono stati gli incidenti stradali fatali causati da queste maledette telefonate, ma certo è che governi, anche europei, e politici di qualsiasi ordine e grado, non fanno niente per farla pagare cara ai responsabili. Sono alla fine governi e politici truffa come le chiamate, asserviti al potere economico più che alla vita delle persone.

Antonio Raucci