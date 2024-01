Segugio ”maremmano” salvato dai Vigili del Fuoco

E’ una di quelle notizie che vedono ancora una volta i Vigili del Fuoco, impegnati nelle situazioni più disparate. E, quando, mettono in salvo un animale( può essere un gattino rimasto su un albero, una mucca finita in un burrone ecc) si finisce con il sorridere per ogni salvataggio finito a buon fine, pensando al proprietario in apprensione per motivi affettivi o perchè ha tirato un sospiro di sollievo, per non aver perduto un animale che è fonte di reddito. La storia del cane segugio ”maremmano” Ares ( di stazza e sembianze diverse rispetto ai bianchi e villosi pastori maremmani) è piuttosto rara e ci si chiede come sia finito in quella situazione particolare. La ”preda’ ‘(lepre, volatile )’gli è sfuggita e si è messo nei guai. Ma per fortuna il ”115” continua a rispondere, nonostante i sindacati continuino a denunciare la ricorrente carenza di organici. Tocca al Governo, gioco di parole, salvare l’integrità del Corpo dei Vigili del Fuoco. Ma con un urgenza, come accaduto per il segugio Ares.



LA SEGNALAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di oggi (sabato 27 gennaio) , la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tinchi, allertata intorno alle 8.30, è intervenuta nel territorio di San Giorgio Lucano, per effettuare il recupero di Ares, un cane da caccia, segugio maremmano, di circa due anni. Il cane si era allontanato dal padrone, smarrendosi, nella giornata di venerdi , per inseguire una preda. Grazie al suo collare GPS, utile a segnalare le coordinate polari, nonostante la zona impervia, e le difficoltà dovute al territorio, la squadra è riuscita a raggiungere il cane che era precipitato da un calanco, in una buca profonda circa 2 metri. È stato necessario procedere lungo un percorso di circa 360 metri per recuperare il cane che è stato assicurato alle attenzioni del suo padrone.