Seduta di insediamento della Consulta giovanile del Comune di Matera

È convocata per giovedì prossimo, 16 marzo 2023, alle ore 17,00 – nella sala “Pasolini” di via Sallustio- la seduta di insediamento ufficiale della Consulta giovanile del Comune di Matera, con la nomina del presidente, dell’ufficio di Presidenza e degli organi costitutivi, la individuazione delle sedi operative per gli organi della Consulta e la definizione dell’ordine del giorno della successiva assemblea. “La Consulta, istituita formalmente il 30 dicembre 2022, -si ricorda nella nota del Comune- è un organo consultivo e propositivo per l’Amministrazione, espressione democratica e strumento di partecipazione dei giovani cittadini di età compresa tra i 16 e i 35 anni, alle scelte politiche rivolte al loro mondo. All’Avviso di candidatura, pubblicato nel mese di settembre 2022, hanno risposto 84 giovani residenti o domiciliati a Matera, 82 dei quali in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Regolamento, approvato con delibera di consiglio comunale. Agli 82 componenti si aggiungono, come da Regolamento, quali membri di diritto, il presidente della Consulta provinciale studentesca, i rappresentanti di Istituto delle scuole secondarie di secondo grado di Matera ed i rappresentanti degli studenti dell’Università degli studi di Basilicata. L’Assemblea elegge il presidente con votazione a scrutinio segreto, alla prima votazione con maggioranza dei 2/3. Piena soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle Politiche giovanili, Valeria Piscopiello, per il lavoro svolto dal nuovo ufficio comunale di settore, che con grande impegno ha gestito la procedura di costituzione dell’assemblea, mettendo finalmente Matera al pari di altre città italiane, sul tema della partecipazione attiva dei giovani alla vita della città.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.