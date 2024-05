Sed lex, dura lex…ma per Antonio la Cassazione deciderà a nuovo ruolo

Significa che si allungano i tempi della Giustizia per il cittadino materano Antonio Raucci. Sul quando? Ci vorrebbero quella ‘’certezza’’ blaterata all’infinito da tanti Governi- compreso l’attuale- che continuano a non guardare alla realtà e a quella fiducia, aldilà degli annunci su nuove assunzioni per potenziare gli organici, che nei cittadini diventa sempre più flebile. La storia di Antonio ormai è avviata a ‘’festeggiare’’, si fa per dire, il decennale del percorso giuridico in relazione a quella liquidazione pensionistica con il Tfs , avvenuta dopo sei anni. Un diritto dovuto, ma diluito nel tempo. Cui prodest? Antonio è armato di fede, fiducia e pazienza e parla di ordinanza interlocutoria. Ma la candela si consuma , come ripete un antico detto popolare, e la processione non cammina…Che serva una Messa per san Michele, patrono della natia Pomarico, il santo che armato di spada sconfigge il maligno con le sembianze di una burocrazia, che ha tolto serenità a una pensione con un Tfs da lista di attesa? Mane Vobiscum…



COMUNICATO STAMPA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 8727 del 3 aprile 2024 – Rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza

MEZZA VITTORIA, forse più, fino alla pubblica udienza, ancora da fissarsi, per Antonio Raucci che dal 2016 lotta per vedere riconosciuto il diritto alla liquidazione del TFS, trattamento di fine servizio, alla fine del servizio e non sei anni dopo.

Antonio inoltrò ricorso al giudice del lavoro di Matera perché rimettesse gli atti alla Corte Costituzionale affinchè riconoscesse l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 11 lett.a, n. 2 del D.L. 95/2012 che consentiva all’INPS di rimandare la liquidazione del TFS ai lavoratori messi in prepensionamento, a seguito della famigerata legge Derio sul riordino delle province, alla data in cui avrebbero maturato il pensionamento ai sensi della legge Fornero (67 anni di età o 42 anni di contributi); cioè anche 5 o 6 anni dopo la cessazione del rapporto lavorativo.

Quando prese conoscenza del fatto, Antonio rimase pressochè sconcertato, aveva bisogno di quei quattro soldi, non ci voleva credere, c’era lo Statuto dei lavoratori! C’era la Costituzione!! C’era la democrazia!!!.

Oltre tutto era anche un tradimento lessicale: TFS trattamento di fine servizio, per qualsiasi dizionario, è legato alla data di fine servizio non ad altre date.

Il giudice del lavoro di Matera rigettò il ricorso. Antonio non aveva dubbi sulla ingiustizia della sentenza e non si arrese. Contro la sentenza decise di fare ricorso alla Corte d’Appello di Potenza e fece anche una petizione su change.org che in breve raggiunse 1300 firme.

Firmò la petizione anche una dirigente della CGIL di Matera a cui Antonio chiese sostegno nella difesa sul ricorso alla Corte d’Appello. Dopo aver consultato il suo avvocato che ritenne la causa “temeraria” e di sicura sconfitta, anche la CGIL di Matera rifiutò di sostenerlo sentenziando che un lavoratore poteva attendere sei anni per vedere riconosciuto il proprio diritto al TFS.

Difeso da un avvocato di Potenza, inoltrò comunque ricorso contro la sentenza alla Corte d’Appello di Potenza che rigettò il ricorso sentenziando anch’essa che non sussistevano dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 2 comma 11 lett.a, n. 2 del D.L. 95/2012.

Vedere calpestato un tale diritto elementare dei lavoratori non fece altro che aumentare l’indignazione di Antonio.

C’èra un terzo grado di giudizio da affrontare alla Corte di Cassazione di Roma.

Depositò il ricorso tramite un avvocato cassazionista di Matera il 2 settembre 2019.

Ci sono voluti circa cinque anni affinchè la Corte di Cassazione fissasse la prima udienza della causa.

E’ stata comunque grande la soddisfazione nel vedere che la Cassazione NON ha emesso sentenza di rigetto ma così conclude:

“ 17. In estrema sintesi, premessa la natura mista (retributivoprevidenziale) del trattamento qui in rilievo, evidenziato, in armonia con gli insegnamenti del giudice di legittimità, che la componente previdenziale ha lo scopo, come già ricordato, di soccorrere il dipendente nel momento più delicato della sua vita all’atto della cessazione del rapporto lavorativo , fornendogli un utile apporto per i suoi bisogni ed esigenze nel momento più vulnerabile della sua esistenza sul piano lavorativo, precisato che, quanto alla disposizione e alla fattispecie qui in rilievo il dipendente ha “subito” la scelta datoriale del prepensionamento, sicché la sua posizione è ancora più vulnerabile, stante la rilevanza anche nomofilattica della questione e la necessità di sentire le parti, il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza

PQM

rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.3.2024

La Presidente

(Caterina Marotta) “

Chissà quanto sarà ora il tempo di attesa per poter finalmente gridare VITTORIA!!

Antonio Raucci