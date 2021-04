Ripartono gli esami anche per l’abilitazione alla professione forense, che prevedono – nonostante la precarietà della epidemia da virus a corona- modalità di svolgimento a cominciare dal 21 maggio. A parlarcene, dopo l’annuncio della ministra della Giustizia Marta Cartabia, la responsabile territoriale giustizia di Forza Italia, l’avvocato Silvana Bianculli. Contenuti, materie e modalità di espletamento delle prove è fondamentale, come per tutti i concorsi, prepararsi a puntino, convinti di aver fatto fino in fondo il proprio dovere. Un pizzico di emozione ci sta e poi, per tanti, la soddisfazione di aver superato l’esame e di impegnarsi per la giustizia, la legalità, i cittadini, il territorio.



ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE PER

L’ANNO 2021, STABILITE LE MODALITA’DI SVOLGIMENTO

Durante la seduta della Camera dei Deputati di matedì 13 aprile, la Ministra

della Giustizia, Marta Cartabia, ha dichiarato: “… è stato un grande sforzo

collettivo e un bellissimo esempio di unità, nell’interesse dei nostri giovani”.

Nel condividere pienamente il pensiero del Guardasigilli, che riassume Ia

soddÌsfazione per la definizione della “vexata quaestio”/ di grande impatto

sociale e nell’evidenziare la sensibilità, dal primo momento, dei Parlamentari

di Forza Italia, riporto sinteticamente le novità contenute nella legge di

conversione del decreto-legge 13 marzo 2O2L n.31 per

l’abilitazione alla professione forense, approvata in data 13 aprile

202L.

Il testo, sottoposto il 12 marzo al Consiglio dei Ministri, ha subito alcune

modifìche durante l’esame in Senato. La più rilevante riguarda le prove

orali, che sostituiscono totalmente quelle scritte.

Circa 26 mila i praticanti avvocati iscritti all’esame e 257 sottocommissioni,

che per l’occasione sono state costituìte non più da 10 ma da 6 componènti,

tra titolari e supplenti, con la conseguenza che potranno potenzialmente

operare 514 sottocommissioni di esame, composte da 3 membri.

Le prove per l’esame di vocato inizieranno il 20 maggio 2021.

Tra le dìverse novità, la più importante riguarda le prove orali, che

sostituiscono completamente quelle scritte.

Ecco le altre, riassunte sul sito del ministero della Giustizia.

Esame awocato 2021., prima prova orale

La prima prova è orale e pubblica e consiste nell’esame e nella

discussione di una questione pratico-applicativa che riguarda la soluzione di

un caso.

Analogamente a quanto awiene nelle tradizionali prove scritte, il candidato

nella prima prova oraie, dopo la dettatura del quesito, deve individuare ì nodi

problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i princìpi

rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenz:ali pertinenti.

Nella fase di studio del quesito, il candidato può consultare icodici, anche

commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e idecreti dello

Stato.

In totale, il primo orale dura l ora dalla dettatura del quesito. Il candidato ha

mezz’ora per l’esame preliminare (scaduti i 30 minuti concessi per l’esame

preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di

consultazione) e mezz’ora poì per Ia discussione.Ogni componente della sottocommissione dispone di 10 punti di merito.

Viene ammesso alla seconda prova orale il candidato che abbia conseguito

nel primo orale un punteggio di almeno 18 punti.

Esame awocato 2O21, seconda prova orale

La seconda prova orale si terrà a non meno di 30 giorni di distanza dalla

prima e deve durare non meno di 45 minuti e non più di 60 per ciascun

candidato.

La seconda prova si sostiene davanti alla sottocommissione del distretto della

propria Corte d’appello.

Materie

Le materie sono 5:

. 1 tra diritto civile e diritto penale

. 1 tra diritto processuale civile e diritto processuale penale

. 3 fra diritto civile, dirìtto penale, diritto costituzionale, diritto

amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro,

diritto dell’Unione europea/ diritto internazionale privato, diritto

ecclesiastico.

Nel caso di scelta del diritto amministrativo nella prima prova orale, la

seconda prova ha per oggetto il diritto civile e il d:ritto penale, una materia a

scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra

diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto

commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto

internazionale privato, diritto ecclesiastico.

Il candidato dovrà dimostrare anche la conoscenza dell’ordinamento forense

e dei dirìtti e doveri dell’vocato.

Viene giudicato idoneo il candidato che nella seconda prova orale ottenga

un punteggio complessivo non inferiore a 1Og punti.

