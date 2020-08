La vicenda, per quanti hanno seguito o ”masticano” di vicende giudiziarie, è quella che riguarda l’avvocato calabrese Giancarlo Pittelli, in isolamento da otto mesi, in un carcere sardo a seguito di una inchiesta su un presunto concorso esterno nei confronti di persone aderenti all’organizzazione malavitosa ” ‘Ndrangheta” che il professionista assiste. Sull’argomento è intervenuto con un post su facebook il presidente dell’Unione delle Camere Penali Giandomenico Caiazza e , a sua volta l’avvocato Leonardo Pinto del foro di Matera, non nuovo a prese di posizione a difesa delle norme e della legalità. E Pinto, nella nota-post che segue, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=347421926389765&id=100033658809817&sfnsn=scwspmo&extid=O4v5vzuTalBZOhJ0, si dice disponibile ad approfondire la questione per verificare carte e procedure, pronunciamenti ai diversi livelli, circa i motivi dello stato di detenzione del collega Pittelli. E questo nel pieno rispetto delle norme perchè tutti sono uguali davanti alla legge, che si tratti di un semplice cittadino, di un avvocato, magistrato,politico o del presidente della Repubblica.

A PROPOSITO DELL’INTERVENTO SUL CASO PITTELLI DELL’AVV.GIANDOMENICO CAIAZZA, PRESIDENTE DELLE CAMERE PENALI

Ecco l’incipit del post dell’Avv.Caiazza pubblicato su facebook: <>.



Precisa l’Avv.Caiazza che <>.

Anche se superfluo, appare utile ricordare che -per espressa previsione dell’art.3 Cost.- siamo tutti uguali davanti alla legge, quindi anche gli avvocati, i magistrati, il Presidente della Repubblica, i cantanti, gli indigenti, i ricchi, anche i politici che si ritengono potenti.

Pertanto, l’Avv.Pittelli, al pari di chiunque altro, e così anche i magistrati che si occupano della sua vicenda giudiziaria, nello svolgimento delle proprie funzioni devono sempre rispettare la legge.

Ciò premesso, come già ho avuto modo di spiegare nel commento al post in rassegna, per poter prendere posizione sulla vicenda giudiziaria dell’Avv.Pittelli e sulla correttezza o meno della misura cautelare applicata nei suoi confronti, è necessario conoscere se non altro l’ordinanza di custodia cautelare eseguita, il pronunciamento del Tribunale del Riesame, che immagino ci sia, nonché quello della Cassazione. Atti che personalmente non conosco e che ritengo, salvo smentita, non conoscano neppure quelli che si siano espressi al riguardo.



Orbene, se mi sarà data la possibilità di conoscere il contenuto dei predetti atti e dovessi rilevare una violazione di legge da parte di magistrati in danno dell’Avv.Pittelli e, ove si trattasse di ipotesi delittuosi perseguibili d’ufficio, mi renderò promotore di iniziative contro i responsabili. Nel qual caso inviterò l’Avv.Caiazza ed altri colleghi, che vorranno farlo, a seguirmi. Qualora invece non dovessero emergere violazioni, bisognerà concludere con il brocardo dura lex, sed lex, anche per l’Avv.Pittelli al pari di tutti gli altri cittadini, compreso il Presidente della Repubblica.