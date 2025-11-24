“Secondo Bardi, noi lucani non siamo capaci di intendere“, ad affermarlo è il deputato del M5S Arnaldo Lomuti che in una nota spiega “Quando chiuderanno la Fiat a Melfi – e l’Ilva a Taranto, nella quale lavorano centinaia di lucani della fascia jonica -, perché le chiuderanno se i governi di turno non inizieranno a porre limiti al capitalismo sfrenato di questi decenni, gli effetti economici in questa Basilicata, sempre più depressa con la gestione Bardi, saranno ancora più drammatici. E il nostro futuro sarà sempre più di povertà e di spopolamento, con rischi anche di tenuta sociale collettiva. Tra le tante note negative con le quali la relazione annuale di Bankitalia (che non è certamente una struttura di radicali estremisti del pensiero, ma uno degli enti più istituzionali del Paese) ha definito l’economia lucana del 2024, vorremmo però andare un attimo oltre la crisi dell’automotive che – secondo la relazione – ha penalizzato la nostra economia dello 0,2%, per rimarcare l’accento sul rilievo che sempre Bankitalia ha fatto sulla scelta politica di questo centrodestra di “diminuire gli investimenti sulle infrastrutture della Basilicata”. Gli “investimenti fissi nelle infrastrutture”, sono infatti essenziali in una politica territoriale, perché riguardano la funzionalità stessa del territorio regionale, la sua possibilità di consentire uno omogeneo sviluppo economico locale e diffuso e riguardano anche la fine delle continue emergenze (che ci costano buona parte del bilancio regionale) per tenere in piedi strade, ponti, dighe, condotte e scuole. Negando ai lucani la possibilità sia di avere ottimi collegamenti tra le periferie della Basilicata, che di poter consentire ai suoi abitanti di esercitare una buona impresa nei vari settori economici. Per fare un esempio attualissimo, se le giunte Bardi, che hanno avuto a disposizione 2,2 miliardi di euro dei fondi del Pnrr, invece di disperdere questa cifra in rivoli “elettorali” di spesa, comune per comune, avessero ad esempio, rifatto le fatiscenti condotte idriche e irrigue della Basilicata, oggi, i campi e le case dei lucani non sarebbero assetati di acqua. Il non aver previsto interventi infrastrutturali per la grande sete della Basilicata da parte di Bardi & Co., o, meglio, per averlo previsto solo per determinate aree economiche, ma non per tutte, aggiunga anche un’altra aggravante politica: si vogliono favorire le disuguaglianze sociali ed economiche presenti in Basilicata, con territori da sviluppare e altri da far economicamente morire. Per dividere, anziché per unire. Per questo ci preoccupa ulteriormente la già preoccupante relazione di Bankitalia, non perché certifica ciò che il Movimento denuncia da tempo a proposito della condizione di questa bellissima Terra piena di luce, di acqua e di possibilità di sviluppo, se governata bene, ma che si sta scientemente lavorando per un percorso di povertà e spopolamento. Perché senza infrastrutture efficienti non c’è possibilità né convenienza a ripopolare la Basilicata. E ci fa anche paura la facilità con cui il presidente Bardi ha ipocritamente commentata o la relazione di Bankitalia: “I dati della Banca d’Italia confermano la tenuta della nostra economia, pur in una fase di criticità per alcuni settori”. Dichiarazione che tratta tutti i lucani come persone incapaci di leggere e valutare la relazione di Bankitalia.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.