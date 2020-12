Il Presidente della giunta regionale Bardi, in una nota a commento dell’ordinanza odierna del TAR di Basilicata (https://giornalemio.it/cronaca/il-tar-rileva-linadempienza-della-regione-su-ordinanza-chiusura-scuole/), spaccia per una conferma delle sue scelte quella che, invece, è una severa censura alle inadempienze regionali (altro che conferma delle scelte fatte).

Il TAR ha rigettato solo “l’incidentale istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati” semplicemente perchè “allo stato sprovvista dell’attributo del periculum in mora, dovendosi in questa sede rilevare il residuo periodo di efficacia temporale del provvedimento N. 00479/2020 REG.RIC. impugnato (un giorno)“. Insomma, il rigetto è motivato solo dalla sua inutilità temporale.

Invece, il TAR ha “Rilevato, altresì, come la Regione Basilicata non abbia adempiuto a quanto disposto con decreto monocratico di questo Tribunale n. 272 del 2020, e ritenuto, pertanto, di dover incidentalmente evidenziare che l’eventuale reiterazione del potere amministrativo qui in contestazione dovrà uniformarsi alle esigenze di approfondimento istruttorio e motivazionale ivi analiticamente indicate, fatte salve ovviamente le esigenze derivanti dall’evoluzione del quadro normativo”.

Altro che conferma delle scelte della regione. Bardi o chi per lui ha letto un’altra sentenza per diffondere un comunicato come quello che riportiamo a seguire. Quelle da noi riportate sono i contenuti testuali della sentenza, per cui è evidente che non solo non c’è conferma delle scelte fatte ma, anzi, gli viene detto che se intende fare un’altra ordinanza in materia deve attenersi ai rilievi del TAR contenuti nell’ordinanza precedente e disattesi da Bardi, come gli viene rinfacciato in questa.

Ma ecco a seguire il comunicato diffuso dalla Regione:

Scuola, Bardi: sentenza Tar conferma le scelte della Regione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l’ordinanza con la quale è stata disposta l’attivazione della didattica a distanza in tutte le scuole in Basilicata a causa dell’aumento dei contagi da Covid – 19.

“Viene così riconosciuto – è il commento del presidente della Regione Vito Bardi – che la Regione ha adottato misure appropriate a tutela della salute pubblica e nell’esclusivo interesse della comunità regionale, sulla base delle evidenze scientifiche che, nel caso specifico, avevano segnalato un considerevole aumento dei contagi nelle fasce di età degli scolari e degli studenti.

Naturalmente – aggiunge Bardi – le scelte della Regione, con il supporto dell’unità di crisi e della task force regionale, continueranno ad essere improntate alla tutela della salute ma anche del diritto allo studio. È evidente quindi che a questo fine diventa importante la lettura dell’evoluzione dei dati epidemiologici. Non ho chiesto di adottare la didattica a distanza a cuor leggero, e so bene i sacrifici che affrontano le famiglie lucane. Ma in questa fase è prioritaria la salute di tutti”.