Secondo appuntamento per ” I Concerti all’ora del tè”

Dopo il gradimento del pubblico per il primo appuntamento della rassegna “I CONCERTI ALL’ORA DEL TÈ”, tutto pronto per il secondo concerto, in programma Domenica 25 febbraio, alle ore 17.30, nella sede del Museo nazionale, in via Ridola.

“WORLD MUSIC” è il titolo del concerto che vedrà protagonista il duo composto da Antonio Onorato e David Blamires, con un programma che spazierà tra canzoni originali e personali rielaborazioni di brani celebri dei Beatles, Pat Metheny e Lyle Mays, Pino Daniele e altri grandi autori contemporanei.

Antonio Onorato ha una carriera artistica trentennale nel mondo della musica. L’utilizzo della breath guitar e il fraseggio jazz «napoletano» lo rendono unico nel panorama musicale mondiale. Musicista eclettico, spazia dal jazz-rock, alla world music, fino alla composizione per orchestra. Studioso di etnomusicologia, la sua ricerca si basa essenzialmente sulla fusione degli stilemi armonico-melodici del linguaggio della musica napoletana con la musica afro-americana.

David Blamires, vincitore di due Grammy Award, vive a Chicago dal 1997, dove compone musica per pubblicità, televisione e film. Come membro stabile del Pat Metheny Group, a cavallo tra gli anni ´80 e ’90, ha partecipato a quattro album vincitori di Grammy Award e si è esibito in tutto il mondo.

L’incontro tra Antonio Onorato e David Blamires avviene in una pizzeria a San Giorgio a Cremano. Da lì scatta subito la voglia di fare qualcosa insieme, di confrontarsi artisticamente e di scambiarsi le proprie esperienze musicali.

I “Concerti all’ora del tè” è una nuova iniziativa culturale nata dalla sinergia tra Orchestra della Magna Grecia, Museo Nazionale di Matera e Basilicata Circuito Musicale.

I CONCERTI ALL’ORA DEL TÈ

“WORLD MUSIC”

Domenica 25 febbraio, ore 17.30

Ingresso euro 5,00

Per informazioni:

Orchestra della Magna Grecia

Via De Viti De Marco, 13 – Matera

Tel 0835 1973420

Biglietti su TicketSms