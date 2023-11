Seconda giornata del presidio a Matera per il cessate il fuoco a Gaza

Seconda serata questa sera in piazza a Matera per il presidio iniziato ieri sera e che continuerà fino a domenica per testimoniare la esigenza di un cessate il fuoco a Gaza e mettere fine a questo sterminio di innocenti. Oggi, almeno 195 palestinesi sono rimasti uccisi nei raid di Israele sul campo profughi di Jabalia tra cui Tel Aviv ha detto due terrotisti di Hamas. Quindi le altre 193 erano vittime innocenti. E’ evidente che non è possibile più negare che siamo di fronte ad un atteggiamento israeliano assolutamente ingiustificato. Tant’è che oggi l’Onu dichiara essere “Sproporzionato il raid israeliano a Jabalia” e che “può costituire un crimine di guerra“.

In piazza a Matera, dalle 19 alle 21, questa sera un cerchio di manifestanti -con ognuno in mano un pannello di una mostra fotografica in cui si ricostruiva dall’inizio ad oggi la tragedia israelo/palestinese. Ognuno che ha letto ad alta voce un brano del proprio pezzo di storia. La mostra è opera di Saverio Mannarella, operatore umanitario della ONG Cric in Palestina, che è intervenuto durante la serata e che ha manifestato la preoccupazione per un esito finale che sembra contemplare un repulisti generale della popolazione della Striscia Gaza.

L’appuntamento per chi volesse essere presente fisicamente a testimoniare questa esigenza di pace è per domani sera -ancora dalle 19,00 alle 21,00- sempre in Via del Corso, area antistante filiale BPER.