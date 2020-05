Bagni pubblici chiusi in assoluto,a Matera, a causa delle disposizioni sanitarie da epidemia coronavirus, nonostante la riapertura in sicurezza di parchi e cimiteri. E per adulti e piccoli la necessità di fare i bisogni ha, per ora, una sola risposta : pazienza e raggiungete casa… “Paradossale. Non è giusto” hanno lamentato alcuni cittadini che ci hanno segnalato la cosa. Ma per ora, e in attesa di circolari e direttive, come ci ha detto l’assessore comunale all’igiene urbana Giuseppe Tragni, la situazione non cambia. Si sbloccherà appena possibile. Nel frattempo pazienza e provvedete, se possibile, prima di uscire di casa. Facili a dirsi… L’alternativa, del resto, di ricorrere ai servizi igienici dei bar al momento non è possibile. Con la riapertura ufficiale molte cose dovrebbero cambiare. Ma senza nuove disposizioni i bagni restano chiusi.