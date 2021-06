L’iniziativa di Luca Acito , in collaborazione con Alessandro Tricarico, condivisa dall’Associazione Maria Santissima della Bruna e riportata nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/poster-art-come-pollicino-22-tappe-per-ritrovare-la-festa-del-2-luglio/ ha destato non poco interesse e le segnalazioni giunte, per strada, via social o per e mail da materani e da quanti vivono fuori da tempo, ma ritornano periodicamente per la Festa del 2 luglio, sono di approvazione e condivisione. Naturalmente le foto dei poster, dislocate in vari quartieri, e di varia dimensione e localizzazione, stanno inducendo a riconoscere tizio o caio. Alcuni non ci sono più, altri sembrano Tizio o Caio e si va alla ricerca di conferme e questo è positivo per confermare l’attaccamento dei materani a un evento di fede e di tradizione, che si concentra nel giorno più lungo della città. Entusiasmo, voglia di tornare a fare quello che si poteva vivere fino in fondo con le processioni, dai pastori a quella di mezzogiorno, alla sera con il carro trionfale, i tre giri sulla cattedrale fino all’assalto e distruzione del carro di cartapesta, salutato dalla fantasmagoria di luminarie, di fuochi di artificio e dal proverbiale ”Ammogghj ammogghj l’onn c’ van…”. Ma non sono mancati i timori che due anni di limitazioni, a causa del covid, possano portare a un ridimensionamento della Festa. Questo dipenderà dai materani in primis, dalla loro volontà a difendere tradizioni e programmi e dalla loro identità nella Festa e nella Protettrice.



Per cui se vi riconoscete nelle tante foto della Poster Art segnalatevi pur con un ” io ero quello, quella…nella foto con i ‘vastasi” di quasi 40 anni fa…”



o ”quello o quella erano mia madre, mio padre, mio nonno, nonna, zio, zia seduti in piazza, lungo il percorso con la sedia portata da casa”. Riproporre una foto oggi con i protagonisti di ieri negli stessi spazi, e magari per il 2022 ? Luca Acito e i tanti fotografi dei ”Pezzi per la Festa” pronti a immortalare le scene ritrovate, con l’assenso del presidente dell’Associazione Bruno Caiella e la Benedizione della Madonna della Bruna. Segnalatelo per immediatezza agli organizzatori o sul sito social festadellabruna.it



Naturalmente auspichiamo che anche gli ospiti del G20, nei momenti di libertà, possano ammirare questo progetto creativo visibile anche nella immediatezza dei luoghi dove si svolgerà il vertice dei ministri degli esteri. Fotografate pure e tornate a Matera, con parenti e amici, per la festa della Bruna 2022. Nel frattempo materani e turisti in tour per visitare questa pregevole mostra itinerante,che consigliamo di fare a piedi…naturalmente, come fosse una processione del 2 luglio.