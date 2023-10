S’è rotta la fe…rroviaa. Alla stazione della fontana dell’Amore.

Scherziamoci sù, con un ritornello da caserma del secolo scorso, con uno o più autori finiti nel dimenticatoio o su un binario morto o ancora da posare, come è per Matera con la incompiuta di Rfi che collegherà ( a quando il cantiere?) Ferrandina al borgo La Martella. E poi ci sono la metrotramvia,i treni elettrici della ferrovia metropolitana a scartamento ridotto, argomenti che in città fanno parlare dai banchi dell’opposizione visto che non ci sono prese di posizione ufficiali di merito a livello municipale e regionale. Fermiamoci qui nella stazione delle occasioni mancate o dei danni subiti, visto che non abbiamo rappresentanti della nostra città a livello parlamentare. Ma ci sono passeggeri rimasti a terra, si fa per dire, che hanno da dire, ridire e commentare sui treni, convogli, combustibili, comburenti e via elencando. Lo faranno lunedì , presso gli ipogei degli Abiusi… Enzo Acito-ex Consigliere regionale; Pasquale Di Lorenzo-ex Consigliere regionale, Pasquale Doria- consigliere comunale Matera Civica, Nicola Pavese- Matera Ferrovia Nazionale,.Leonardo Pinto- Presidente onorario ANSB e Pio Abiusi-Associazione Ambiente e Legalità. Il tema? Ricorda tanto un noto lavoro di Marcel Proust “La metrotramvia di Matera e Le FAL: alla ricerca del binario perduto’’. E di tempo perso a ridosso della fontana dell’amore se n’è perso davvero tanto. Per recuperarlo servirebbe un capostazione innamorato della nostra città…Magari uno come Totò protagonista dell’esilarante film destinazione ‘’Piovarolo’’. Ma da noi c’è poco da ridere…