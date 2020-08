Sabato 22 agosto 2020, ore 6 e 11 minuti del mattino, una linea di luce rossa irradia d’improvviso le colline

a nord-est. Pochi istanti e il sole si posiziona esattamente alle spalle del maestro e del suo pianoforte a coda

che diventano un tutt’uno, un’unica sagoma nera che sprigiona le note di “Gare, il piano si sveglia” e con lui

tutti i presenti che fino a quel momento attendevano ancora mezzi addormentati e sparsi per il grande

prato del Tiro a Piattello. Il maestro Rocco Mentissi, dona la sua musica e con essa se stesso, e, insieme al

suo strumento, diventa parte integrante di quel bosco alle porte di Tricarico.

Chi assiste viene inondato dalla luce del mattino, dall’odore del bosco e dalla melodia che dolcemente si

trasforma. Al piano si aggiunge il suono antico della zampogna di Antonio Miseo, i campanelli agitati a

ritmo, il tamburello sapientemente percosso, il cupa cupa, la voce di Antonio Guastamacchia e infine la

musica elettronica di Francesco Mentissi. Suoni apparentemente distanti si fondono, musica classica e

musica popolare, tradizione e innovazione, passato e futuro. La nozione di tempo svanisce e “Il futuro è alle

spalle”.

Così si è svolto sabato mattina l’evento “Se Mentissi all’alba” organizzato dalla Comunale Avis Tricarico.

Come un regalo che il presidente Paolo Fedele e il suo gruppo di instancabili avisini hanno voluto fare ai

donatori che ogni primo sabato del mese si recano in ospedale per la donazione di sangue.

L’ Avis Tricarico ci tiene a ringraziare tutte le oltre 70 persone, tricaricesi e non, che non si sono lasciate

fermare dalla levataccia e hanno partecipato all’evento; gli artisti Rocco e Francesco Mentissi, Antonio

Guastamacchia e Antonio Miseo; Serena Rizzi per aver provveduto al risveglio anche fisico dei presenti; il

gruppo tecnico-logistico: Firefly, Gianni Mestice, Benino Lostrangio, Marco Fanelli, Antonio Martelli,

Giuseppe Caravelli, Claudio Bertoldo e suo figlio, Gerardo Santangelo e Antonio Fedele; il fonico Antonio

Mangiamele; i fotografi ufficiali Michele Degrazia, Vito Sacco e Bartolomeo Perrotta; e infine

l’amministrazione comunale di Tricarico per il suo supporto.