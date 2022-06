Se la SS7 è un’opera strategica datevi una mossa!

Una densità di traffico leggero e commerciale insostenibile, e non da adesso, e rischi di incidenti dietro l’angolo. Ma finora, come riportato in precedenti servizi, si è mosso poco o nulla e con responsabilità, attese, delusioni , spiragli e scaricabarile che hanno lasciato le cose come stavano. La situazione della strada statale 7 ” Ferrandina- Matera” è un caso emblematico di tempi lunghi e del ”faremo e vedremo” che contrassegnano tante vigilie di campagne elettorali. Come è accaduto e sta accadendo per il completamento della ferrovia Ferrandina- Matera, per la quale ci sono le risorse, ma finora non c’è ancora il bando di gara. Coincidenze?

Cantieri, chissà, per le politiche 2023 che porteranno la Basilicata a eleggere 7 parlamentari rispetto ai 12 del passato? Fate voi. La realtà è questa e ne abbiamo avuto conferma nel corso della manifestazione di protesta, promossa da Cgil, Cgil e Uil, lungo la statale Ferrandina – Matera a ridosso dell’incrocio con la SP 3 che conduce alla Jonica.

Domanda chiara: Progetti, risorse e tempi definiti per adeguare la statale 7 Appia, che collega Ferrandina a Matera,dalla Statale 99 per Bari alla Basentana.

E’ quanto hanno ribadito , sollecitando risposte dalla Regione e dall’Anas di Basilicata in primis, le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil nel corso di una manifestazione che ha visto la partecipazione di amministratori e politici locali. Eustachio Nicoletti (Cgil), Giuseppe Bollettino (Cisl), Bruno Di Cuia (Uil) e il segretario regionale della Cgil Angelo Summa, nell’evidenziare l’alto rischio di incidentalità della statale 7 in relazione al traffico veicolare che insiste su una strada a due corsie, hanno chiesto accelerare l’iter per ammodernare la strada.

In particolare hanno sollecitato la ”definizione formale” delle azioni per porre fine ai ritardi accumulati e per accelerare le procedure, in modo da giungere in tempi stretti all’adeguamento del tracciato, portandolo ” da una strada a scorrimento veloce a una a quattro corsie con spartitraffico”. Chiesto anche il riconoscimento dell’importanza e della valenza strategica della statale 7, attraverso l’inserimento nel Piano strategico sulla mobilità 2016-2026 e la candidatura del progetto di fattibilità tecnico economica per acquisire ulteriori finanziamenti. L’utilizzo del finanziamento già stanziato per cantierizzare prioritariamente il tratto della statale 7, che da Matera Sud porta all’imbocco della strada provinciale n.3 per Metaponto.

E di procedere celermente con il progetto di fattibilità tecnico-economico del tratto Sp3 ( ex ss 380 per Metaponto)- statale 407 Basentana e alla definizione dell’intervento tecnico geologico della frana di Miglionico. Mica facile. Ma è bene tenere alta l’attenzione in attesa dell’incontro che i tecnici dell’Anas avranno a fine luglio con la Regione. E si faccia una scelta di priorità. Altrimenti perderemo tempo.

La nota sulla manifestazione generale CGIL, CISL E UIL

“I ritardi dello sviluppo socio-economico e occupazionale della Basilicata è stato storicamente condizionato dalla carenza delle infrastrutture materiali (stradali e ferroviarie) e immateriali (digitale – banda larga) che hanno escluso la possibilità di metterla in connessione con le importanti direttrici commerciali terrestri, marittime e aeroportuali.

Un limite che ha inibito la possibilità di sfruttare la condizione di Regione cerniera tra le tre macroregioni meridionali (Campania, Puglia e Calabria) per veicolare il trasporto merceologico manifatturiero e agroalimentare, oltre che quello passeggero.

In tal senso il Collegamento Mediano Murgia-Pollino che prevede l’ammodernamento del collegamento stradale Gioia del Colle (A14), Matera, Ferrandina, Pisticci, Tursi, Lauria (A2), veniva inserita nel primo programma delle infrastrutture strategiche (Legge Obiettivo n. 443 del 2001) di circa km 160.

Successivamente, l’opera, inserita nel Piano Nazionale per il Sud, veniva approvata dal CIPE con Delibera n.62 del 2011 e quindi, nel 2014, sottoscritto l’APQ (Accordo di Programma Quadro) in attuazione della suddetta delibera CIPE.

Nel marzo 2016, l’intervento attivato con le procedure della Legge Obiettivo, per consentire l’aggiornamento e l’integrazione del progetto, sui tratti ritenuti prioritari del citato progetto preliminare del 2008, subì una sospensione.

A distanza di circa vent’anni, il collegamento trasversale Murgia – Pollino continua ad essere un valido e necessario progetto ed il tratto della Strada Statale n. 7 – Matera – Ferrandina è diventata ulteriormente strategico perché collega le quattro corsie della strada statale n. 99 – Bari – Altamura – Matera alla SP3 per Metaponto – Jonica e rappresenta l’asse viario di collegamento tra il Capoluogo di Regione – Potenza e il Capoluogo di Provincia – Matera.

Per queste ragioni, la SS7 è diventata un’asse viario commercialmente conveniente perché vantaggioso per i mezzi pesanti che dall’asse autostradale adriatico si portano direttamente sulla Jonica, collegamento fondamentale tra le zone industriali di Jesce, La Martella e la Val Basento e attraversata dall’intenso flusso stagionale del turismo balneare.

Negli ultimi anni, il notevole incremento del traffico, pari a circa 13mila passaggi giornalieri, la rendono strutturalmente inadeguata e pericolosa tanto che tra il 2018 ed il 2022 eccessivo è risultato il numero degli incidenti (109) che hanno determinato sette decessi e centouno feriti.

Per queste ragioni CGIL – CISL – UIL di Matera hanno indetto la manifestazione generale alla quale hanno aderito Sindaci, Consiglieri regionali, provinciali e comunali, partiti e associazioni politiche, Associazioni datoriali e di categoria, culturali, del volontariato, sportive, affinchè il Governo Regionale e l’Assessora al ramo passi dalle parole agli atti concreti.

In particolare si chiede:

1. la definizione formale delle azioni per porre fine ai ritardi accumulati ed accelerino le procedure per giungere in tempi ristretti all’adeguamento del tracciato portandola integralmente da una strada a scorrimento veloce a quattro corsie e con spartitraffico;

2. il riconoscimento dell’importanza e la valenza strategica della SS7 attraverso l’implementazione all’interno del Piano Strategico sulla Mobilità 2016/2026;

3. la candidatura del progetto di fattibilità tecnico – economico per acquisire ulteriori finanziamenti;

4. l’utilizzo del finanziamento già stanziato per cantierizzare prioritariamente il tratto della SS7 che da Matera Sud si porta all’imbocco della Strada Provinciale n.3 per Metaponto;

5. di procedere celermente del progetto di fattibilità tecnico – economico del tratto SP3 – Basentana 407 e alla definizione dell’intervento tecnico – geologico della frana di Miglionico.