Se la Biennale lavora per la pace. E’ merito di Buttafuoco

E lo ha fatto con coerenza, senso di responsabilità, da scrittore e giornalista e con un curriculum dichiarato di destra, quello di una fiamma tricolore ‘’non allineata e coperta’’ come pretende l’attuale governo, che pure aveva designato con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano alla guida della Biennale di Venezia. Pierangelo Buttafuoco, piaccia o no, ha lavorato per la pace e la presenza osteggiata della Russia con uno spazio per la ‘’cultura’’ di quel grande Paese, rappresenta senz’altro un passo concreto verso la ripresa del dialogo tra Occidente e Oriente. Ma con l’assenza di una Unione Europea coinvolta, con finanziamenti continui, nella guerra in Ucraina. Cultura e scienza non dovrebbero averte veti, chiusure. Anzi sono strumenti di dialogo. Lo stesso dovrebbe avvenire nello Sport, riprendendo lo spirito dell’antica Olimpia che consentiva una tregua durante i Giochi. Sull’argomento interviene con una riflessione l’avvocato Leonardo Pinto, che parla della Biennale di Venezia come ‘fucina di pace’’. Auspicabile che diventi la normalità, evitando la politica dei due pesi e delle due misure. La Russia al bando e con una marea di sanzioni e su Israele, paese genocida e guerrafondaio con gli Stati Uniti, si preferisce continuare a balbettare (ma solo da poco) e a restare allineati e coperti. E questa è la cultura di impavidi, servili e mediocri…



BIENNALE DI VENEZIA: FUCINA DI PACE

Interessante discorso di Pierangelo Buttafuoco contro fazioni politiche e ideologiche: l’arte sopra tutto; degno discepolo del grande maestro Beppe Niccolai secondo il quale la cultura costruisce ponti dove l’ignoranza alza muri. È la scuola alla quale, insieme al valente collega milanese Peppe Nanni, Umberto Croppi ed altri, mi sono formato non solo politicamente.

Pietrangelo Buttafuoco, attuale presidente della Biennale di Venezia, difende strenuamente l’autonomia dell’arte rispetto alle contingenze politiche e ai “diktat” ideologici.

In occasione dell’apertura della Biennale Arte 2026, ha ribadito la sua linea rispondendo alle forti polemiche riguardanti la partecipazione di artisti russi e la gestione dei padiglioni nazionali in tempo di guerra.

Il suo verbo: “Si vis pacem, para pacem”: citando Flavio Vegezio Renato e ribaltando il celebre motto latino, Buttafuoco ha affermato che a Venezia “non si imbracciano le armi, si prepara la pace”. La Biennale deve essere un luogo di dialogo e rispetto che valga per tutte le nazioni, senza farsi megafono di schieramenti bellicisti.

Per lui, l’arte possiede una “potenza superiore a ogni prepotenza” e ha il compito di elevare la mente sopra l’odio, permettendo di guardare oltre le catastrofi del presente.

Buttafuoco non si è piegato alle faziosità politiche come il ns. Maestro Beppe, intellettuale eretico, che -tra l’altro- criticò aspramente il fascismo, al pari di Gobetti, per aver tolto inutilmente “la penna” a Gramsci.

Importante insegnamento che continuiamo ad onorare.

Leonardo Pinto