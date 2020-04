In questo momento di emergenza sanitaria i più penalizzati sono sicuramente i bambini che, da un giorno all’altro, hanno dovuto rinunciare agli amici di scuola, ai giochi all’aperto e adattarsi agli spazi domestici.

Partendo da questa considerazione l’associazione Agrinetural, lancia un contest dedicato a tutti i bambini di Matera, ed invita loro a immaginare e disegnare cosa farebbero se si trovassero all’aria aperta nel parco urbano Agoragri.

Agoragri è un parco di comunità, orto e giardino aperto a tutti i cittadini, tra viale Italia e via dei Normanni, a Matera. Questo piccolo pezzo di campagna, un tempo in disuso, è stato restituito alla città ed oggi rappresenta uno spazio per stare insieme all’ aperto, osservare la vita della natura, coltivare verdure a km0. Un giardino di conoscenza condivisa in cui sono presenti un orto sinergico e uno spazio ricreativo per coltivare relazioni e condividere momenti a contatto con la terra.

Dal 14 al 28 aprile sarà possibile inviare al numero Whatsapp 3913803205 (dell’associazione Agrinetural) i disegni realizzati, indicando nome e cognome del bambino e del genitore, autorizzando al trattamento dei dati personali e all’utilizzo del nome sulla pagina social.

I disegni verranno pubblicati sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dell’associazione Agrinetural e i tre disegni che otterranno più like riceveranno dei piccoli premi.

Primo premio: un kit “piccolo giardiniere”;

secondo premio: un aquilone;

terzo premio: un set di matite colorate e un album da disegno.

L’idea dell’associazione nasce per dar modo ai bambini di raccontare i loro desideri da realizzare all’aria aperta, nell’attesa di poter tornare a godere a pieno della natura.

Per l’Associazione è importante incoraggiare i bambini ad usare la loro immaginazione affinchè si sentano liberi poi di realizzare quanto sognato.

Pagina Facebook

@agrineturalmatera

Profilo Instagram

@agoragri

WhatsApp : 3913803205