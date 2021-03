Mentre nel comprensorio murgiano sono alle prese con la presenza della pantera nera, tra filmati affidabili e altri di importazione social…, a Matera nella zona di Casalnuovo uno degli accessi al Sasso Caveoso, tornano con la baldanza di chi si sente a casa propria i ringhiosi cinghiali. Un famigliola che crea apprensione a rovistare tra rifiuti, affacci suggestivi come quello che è a ridosso del sito rupestre di Santa Barbara e più avanti- come ci hanno riferito alcuni residenti- anche in quel vasto spazio degradato con grotte e ambienti ipogei a ridosso della chiesa di San Rocco, dove in passato un comitato di cittadini si è dato da fare per ripulire in attesa di un progetto di intervento. A qualcuno verrà da scherzarci sopra, magari ironizzando che su quel versante di Matera (ad Agna e non solo è la stessa cosa) con una fauna stanziale che spazia dai ratti ai rettili,agli insetti, a farfalle, coccinelle, cani, gatti, falchi grillai. Ma se continua così il Bue dell’arma cittadina rischia di essere soppiantato dai cinghiali.



La questione va affrontata di grugno…per stare in tema, per ridurre gli scantonamenti. Questione di sicurezza, ci riferiamo in particolare alle fasce a rischio, e a quello che rappresentano le sacche di degrado che favoriscono la presenza di cinghiali. Se hanno fame …rovistano ovunque, favoriti anche dalla maleducazioni di alcuni che preferiscono abbandonare sacchetti di rifiuti alla vecchia maniera. L’area del Casalnuovo merita attenzione con interventi che possano favorire sicurezza, decoro su quel versante di accesso ai rioni Sassi, dove sono attive alcune attività turistiche. E qualche turista, zona rossa pasquale a parte, da queste parti dovrebbe arrivare. Non accogliamoli con un grugnito…