Una nota della Prefettura e delle forze dell’Ordine per segnalare la scomparsa di un giovane di Matera, Giovanni Montesano di 21 anni. Chi lo ha visto o puo’ fornire utili indicazioni per ritrovarlo che avvisi Carabinieri o Polizia. Sono in corso indagini per rintracciarlo

COMUNICATO STAMPA

Si comunica che alle ore 18.00 di ieri 22 febbraio 2020 in Matera si è allontanato dalla propria abitazione, sita in Via De Ruggieri n.1, senza farvi ritorno, il Sig. Giovanni MONTESANO, nato il 10 ottobre 1989.

Al momento della scomparsa indossava un giubbotto di colore verde scuro, jeans blu scuro e scarpe classiche grigio scuro.

E’ stato immediatamente attivato, a cura di questa Prefettura, il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse le cui attività sono coordinate da un funzionario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Alle operazioni di ricerca collaborano il personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Si allega la foto della persona scomparsa al fine della massima diffusione.

In caso di eventuale rintraccio, si fa presente che è necessario informare tempestivamente il più vicino comando di Polizia o Carabinieri.