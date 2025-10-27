Scuole, strade, fogne. Altamura è un cantiere

Quando ci sono progetti finanziati e risorse programmate è bene attivare i cantieri per risolvere, gradualmente, problemi datati o legati ad emergenze avvertite da imprese e cittadini. E quanto riportato nei comunicati del Comune di Altamura, guidata dal sindaco Vitantonio Petronella, ci sono buone nuove dai fondi Fesr Fse con l’arrivo di 6,3 milioni di euro da destinare alla messa in sicurezza di edifici scolastico o per la sostenibilità ambientale. Risorse anche per opere di regimazione idraulica, sistemazione stradale, realizzazione di fogne che daranno ritorni anche per il lavoro delle imprese e l’occupazione. Il Comune si è attivato per tempo anche per il servizio di bus navetta in occasione della ricorrenza di Ognissanti.



Comunicato

Finanziamento su Altamura per PR Puglia FESR-FSE+2021/27

Si comunica che il Comune di Altamura è stato ammesso al finanziamento di € 6.367.603,84 per gli anni 2025-27, al fine di proseguire i lavori avviati sulla sub-Azione 2.5.2 del PR Puglia FESR-FSE+2021-2027 “Messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”.

Tra gli interventi previsti da questo finanziamento che saranno attuati sul territorio, ci sono:

Intervento di ristrutturazione per adeguamento sismico, restauro facciate, adeguamento antincendio, acquisizione dell’agibilità ed eventuale miglioramento dei livello di sostenibilità ambientale della Scuola “IV Novembre” sita in viale Martiri 1799;

Intervento di adeguamento sismico ed eventuale miglioramento del livello di sostenibilità ambientale della Scuola Primaria e Infanzia “Garibaldi”, sita in via Settembrini angolo Via Santeramo;

Intervento di adeguamento sismico ed eventuale miglioramento del livello di sostenibilità ambientale del plesso scolastico, sito in Via Minniti, destinato a Scuola Infanzia “Karol Wojtyla” e Scuola Primaria “M.T. di Calcutta”;

Intervento di adeguamento sismico ed eventuale miglioramento del livello di sostenibilità ambientale della Scuola dell’Infanzia “Carolina Tagliaferri” sita in Via Minniti n. 2.



Comunicato.

Sistemazioni stradali e fogna bianca: pubblicate due gare.

Sono stati pubblicati due bandi di gara, per sistemazioni stradali e realizzazione di fogna bianca, con investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro per risolvere in modo definitivo dei problemi di vivibilità urbana esistenti da tempo.

Pubblicata la gara per la sistemazione definitiva di via Avezzano.

L’Amministrazione comunale di Altamura rende noto che è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione dei lavori di sistemazione di via Avezzano, con la regimentazione delle acque di pioggia, per risolvere in modo definitivo i problemi della vivibilità urbana e così conciliando le necessità di sicurezza idraulica.

Via Avezzano è una strada di circa 400 metri, con confluenza in via Parisi, adiacente l’istituto scolastico Polivalente. Questa viabilità è soggetta al fenomeno degli allagamenti perché convergono le acque pluviali delle traverse a monte. La mancanza di un sistema di smaltimento adeguato genera problemi. Il quadro economico complessivo per questa opera pubblica è di euro 1.700.000, con importo totale a base di gara di 1.372.133 euro. L’opera prevede la realizzazione di una nuova sede stradale, con marciapiedi, alberature, impianto di pubblica illuminazione a led e un sistema avanzato di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Tale sistema idraulico sarà composto da vasche di prima pioggia, impianti di trattamento e una trincea drenante con pozzi disperdenti, progettata per intercettare e smaltire efficacemente le acque meteoriche. Il termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori è fissato in un anno. In linea con il codice dei contratti pubblici vigente, è previsto un premio di accelerazione per l’appaltatore che completerà i lavori in anticipo.

L’Amministrazione sta dando seguito all’impegno di realizzare infrastrutture moderne, sicure e sostenibili, a beneficio della cittadinanza e del territorio; anche in questo caso, come altri progetti e lavori in fase di affidamento, si pone rimedio a questioni risalenti a vari decenni, nel caso di via Avezzano ben 36 anni.



Sistemazione stradale e fogna bianca nell’area di via Pompei.

L’Amministrazione comunale rende noto che oggi è stata pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori di completamento della viabilità ricadente in zona CR compresa tra Via Sant’Agnese, via San Valentino, Via Pietro Colletta e Via Pompei. L’opera pubblica, inserita nel Piano triennale 2024-2026, consiste nella realizzazione delle urbanizzazioni primarie (acqua, fogna e illuminazione pubblica) laddove mancanti. Nell’area interessata sono comprese anche via San Claudio e via San Salvatore.

Il quadro economico sviluppa complessivamente 1.700.000 euro. La previsione iniziale di 700.000 euro è stata incrementata dall’Amministrazione comunale nel 2024 per la necessità di integrare la progettazione esecutiva con la realizzazione di fogna bianca mediante sistemi di raccolta di acque piovane in vasche di accumulo e dispersione in pozzi anidri. Il totale dei lavori a base di gara è di 1.258.973,28 euro. Il termine per presentare le istanze è il 10 novembre prossimo.

L’Amministrazione comunale sottolinea che si tratta di un’opera pubblica che è attesa dai residenti da più di 20 anni per migliorare definitivamente le condizioni di vivibilità dell’area, attualmente soggetta ad allagamenti; inoltre servirà a dare un’organica sistemazione con il completamento delle opere di infrastrutturazione esistenti.



Bus navetta gratuite per Ognissanti e Commemorazione Defunti 2025

Si informa la cittadinanza che in occasione della festività di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti, nel periodo da lunedì 27 ottobre fino a domenica 2 novembre 2025, sono state istituite n. 2 nuove linee urbane di collegamento del centro abitato con il Cimitero.

In totale sono 11 corse giornaliere ciascuna, distribuite, senza soluzione di continuità, dalle ore 7:45 alle ore 17:45, come da prospetti allegati. Tale servizio è completamente gratuito per i cittadini che vorranno usufruirne.

Inoltre, si comunica che il Cimitero di Altamura, da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025, sarà aperto dalle 7:00 alle 17:30, in orario continuato; eccezione fatta per i giorni 1 e 2 novembre 2025, con orario continuato dalle 7:30 alle 17:30. Gli orari sono pubblicati qui .