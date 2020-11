Una chiusura delle scuole per sanificare le aule. E’ quanto disposto dal’ordinanza del Sindaco Mascia di Policoro per il giorni lunedì e martedì. Insomma un pò di pazienza da parte di tutti, l’importante è fare lezione in locali sicuri.

Di seguito la nota integrale del Comune di Policoro:

Il Sindaco della Città di Policoro, Enrico Mascia, ha firmato questa mattina l’ordinanza di chiusura in via precauzionale delle scuole degli Istituti Comprensivi n.1 “Lorenzo Milani” e n.2 “Giovanni Paolo II” – infanzia primaria e secondaria di primo grado – per i giorni lunedì 9 e martedì 10 novembre. L’ordinanza si è resa indispensabile al fine di sanificare le aule dei plessi scolastici della Città, a seguito di accertata positività di uno studente della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. n.1, comunicato al primo cittadino nella serata di domenica 8 novembre dalle Autorità Sanitarie competenti. Nella giornata odierna sono previsti tamponi per tutti i ragazzi frequentanti la classe che ospita il ragazzo positivo, i loro genitori, gli insegnanti e il personale scolastico. La notizia è stata diffusa tempestivamente nella tarda serata di ieri sui mezzi social al fine di raggiungere il più possibile le famiglie e l’intera comunità scolastica, dopo la notizia giunta dall’Azienda Sanitaria intorno alle 23 e la necessaria decisione di preannunciare l’ordinanza firmata in data odierna. L’Amministrazione Comunale, come sempre, invita a mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari per evitare il diffondersi la pandemia. Igienizzare sempre le mani, mantenere il corretto distanziamento sociale e indossare la mascherina sono gli elementi essenziali ma indispensabili per contenere i problemi arrecati dal diffondersi del Covid-19.