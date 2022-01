…e dopo la fresca elezione alla segreteria regionale del sindacato della scuola è già al lavoro per ”contagiare” nel senso positivo quanti in classe (evitate l’ eufemismo ridondante ”in presenza”) vogliono lavorare per formarsi e formare le cittadine e i cittadini di domani. Loredana Fabrizio, materana, ha le idee chiare su cosa fare e come muoversi, per rafforzare ruolo e presenza del sindacato e per motivare ulteriormente una realtà dalla forte componente femminile. ” E’ una sensibilità in più insieme ai colleghi maschi- dice Loredana- per lavorare a una scuola ‘ottimale” per tutti: docenti, personale scolastico e l’utenza, che è rappresentati dagli studenti e dalle loro famiglie. Dipende dalla buona scuola, dai servizi e dalla qualità della didattica, se i nostri ragazzi potranno restare in Basilicata, che è alle prese con una emorragia demografica e di migrazione continua”. E qui Loredana, donna capace e dalla ferma volontà di riuscire, mette in campo l’esperienza maturata finora nel sindacato, nel quale è entrata nel 2012, come componente del direttivo del consiglio generale di Cisl scuola e dal 2017 della segreteria regionale. Ora alla guida del sindacato, subentrando alla reggente Ivana Barbacci.



” Non è possibile – commenta la neosegretaria regionale- che in una fase difficile e precaria come quella della pandemia da virus a corona covid 19, con il ricorso continuo alla didattica a distanza, e con tutti i limiti e le potenzialità di quel tipo di servizio telematico, che ragazzi e scuole siano penalizzati dalla funzionalità di reti web e dagli strumenti. E’ un problema che va affrontato con decisione a livello centrale e territoriale. Non si può demandare all’arte di ”arrangiarsi” o alla ”Provvidenza” l’offerta dell’insegnamento. I risultati si vedono oggi e ne avremo riscontro nei prossimi mesi. Docenti, personale, ce la mettono tutta ma contro limiti di oggettivi c’è poco da fare. Rafforzeremo impegno e richieste perchè si superino, ma in concreto, questi limiti di istruzione. Lavorerò, con i colleghi del direttivo, Giovanna Santarsiero e Vincenzo Dattoli, oltre agli iscritti per rafforzare le attività di formazione continua e per l’attivazione di ‘tavoli’ di confronto permanente sui problemi della scuola”.

Fabrizio ha messo la mano sulla piaga: il confronto continuo con gli enti locali, che non può avvenire quando ci sono solo delle emergenze. E su questo, ne siamo certi, non arretrerà di un centimetro. Del resto i problemi sono tanti come ha avuto modo di illustrare nel congresso tenutosi a Bernalda, che l’ha eletta tra la soddisfazione e l’incoraggiamento dei delegati. Precarietà, didattica, dimensionamento scolastico, formazione, edilizia scolastica (problema d’annata), rapporto con il mondo del lavoro e le Istituzioni. Attenzione anche per quanto possibile a fasce sociali, come anziani, migranti, che hanno diritto a una buona istruzione. Loredana non molla e sprona gli iscritti a fare bene. Buon lavoro! La Cisl scuola di Basilicata è in ottime mani. Del resto, come recita il testo di una nota canzone, per quattro anni saranno ”tutti figli di Loredana”…