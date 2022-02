Finiamola con i crediti formativi, che lasciano il tempo che trovano, con quel rincorrersi di contatti e attività che non sempre danno ai giovani l’opportunità di entrare concretamente nel mondo del lavoro. La morte di due ragazzi, in contesti e modalità differenti, dopo una fase di alternanza scuola – lavoro, il dolore di genitori, docenti, coetanei, gli scontri di piazza, hanno tirato fuori tutte le contraddizioni di uno strumento dalle buone intenzioni, ma dalle tante contraddizioni. Un copione già visto con la formazione lavoro che, spesso, si traduce in uno sfruttamento vero e proprio di quanti entrano in una azienda o laboratorio. E’ il nodo dell’apprendistato, che dovrebbe avvenire a determinate condizioni e di tutela. La figura del ‘ragazzo a bottega’’ purchè impari un mestiere appartiene all’iconografia del passato. Ma il BelPaese non ha rimediato e oggi mancano figure per consentire alle imprese di andare avanti (tappezzieri, lavoratori edili, falegnami, impiantisti ecc) e i nodi vengono al pettine. Le riflessioni da “Dietro la lavagna’’ del professor Lelio Camassa invitano a cambiare pagina. Quando? Il legislatore si muove, spesso, dopo un evento luttuoso o dopo i tavoli asettici di ‘’esperti’’ che conoscono la questione solo dal punto di vista teorico. Scuola e lavoro possono incontrarsi, ma senza giocare con la vita dei ragazzi evitando loro precarietà e sfruttamento. Ministri, associazioni imprenditoriali e via elencando annotino e si mettano al lavoro, ma senza crediti formativi.



Dietro la lavagna, 19/2/2021

Ci sono volute, purtroppo, due giovani vite spezzate e una mezza dozzina di manifestazioni sfociate in violenza, ma ora qualcuno (non dico ‘finalmente’, per rispetto ai due ragazzi scomparsi e ai poliziotti feriti negli scontri) comincia a mettere in discussione quell’orrido mostro burocratico che è l’alternanza scuola-lavoro, almeno stando alle recenti parole della sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia. Non c’è solo la rabbia degli studenti: qualunque docente che abbia a cuore il futuro dei suoi allievi non può che essere un fiero oppositore di questa pratica spersonalizzante e penalizzante, che troppe volte ho visto concretizzarsi in qualcosa come il volantinaggio (volantinaggio!) o, in tempi di pandemia, le simulazioni a mo’ di videogioco; il tutto, con lo scopo di portare a casa, a fine anno, un obbligatorio monte ore di occupazione in tale e tanta attività. Tuttavia, puntualmente, ogni anno mi si prospetta innanzi agli occhi la consueta realtà distopica, quando mi imbatto nello slancio emotivo di alcuni professori (generalmente non di lettere o di scienze, né di arte o di filosofia) che si indaffarano zelantemente per la prassi dell’alternanza, demonizzando invece i colleghi che la aborriscono. Li si riconosce dal bisbigliare nei corridoi, che confabulano sullo giovamento che i fanciulli ne trarrebbero, quasi cinquanta ore in azienda valgano più dell’abilità di calcolo o (eresia delle eresie!) di un’epistola di Seneca.