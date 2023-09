Scuola e traffico. Buona la prima a Matera …

…ma attendiamo che abitudini, orari e maltempo facciano emergere eventuali correttivi in corso d’opera. Del resto nella zona nevralgica lungo l’asse via Aldo Moro, incrocio del Pino, via Dante il numero di bus e di veicoli privati, a quattro e due ruote, all’ora dell’apertura delle scuole tra le 7.45 e le 8.30 e dalle 13.30 alle 14.00 è di quelli da tenere in considerazione, e con l’aggiunta dei bus turistici. Nel complesso le cose sono andate bene e con una adeguata presenza della polizia locale, che ha vigilato affinchè non si creassero problemi in attuazione della ordinanza emessa nei giorni scorsi . Il provvedimento, ricordiamo, aveva individuato soluzioni per favorire transito e sosta temporanea (per prendere e far scendere studenti e pendolari) dei bus urbani ed extraurbani. Qualcosa va fatto, come già segnalato nelle scorse settimane, per la sosta dei passeggeri in centro soprattutto, dopo l’apertura del cantiere per il parco intergenerazionale tra piazza Matteotti e piazza della Visitazioni.



Le pensiline rimosse possono essere installate in via Aldo Moro o nelle adiacenze, per proteggersi dal sole o dalle piogge. Stessa situazioni al terminal bus di via don Luigi Sturzo, dove è ancora chiusa la biglietteria con servizi , che rientra tra i cantieri di Invitalia. Le sollecitazioni dell’Amministrazione comunale, che sta predisponendo un bando di gestione, finora sono rimaste lettera morta. Anche qui occorrono pensiline, visto che non sono state realizzate per le fermate dei bus. La gente si arrangia sotto l’unico platano del piazzale. Situazione indecorosa…



Quanto all’edilizia scolastica non sono state segnalate situazioni particolari nè dal sindaco Domenico Bennardi e nè dal presidente della Provincia Piero Marrese. Le classi della scuola per l’infanzia ‘del borgo La Martella , interessate da un progetto di riqualificazione con fondi Pnrr per 750.000 euro, sono state allocate nella palestra in attesa dell’arrivo di prefabbricati. Sulla buona strada per il rientro definitivo e graduale ,nel vecchio plesso di via delle Nazioni Unite, gli studenti del Liceo Classico ”Duni” ospitati da alcuni anni presso il sito della Regione in via Castello. Buon anno ai ragazzi,a docenti, presidi e direttori, come continueremo a chiamare (le scuole non sono aziende) quanti hanno la responsabilità di gestire gli istituti di ogni ordini e grado. E quest’ anno alle prese con le circolari ministeriali in materia di merito, stretta all’uso di telefonini e per le medie superiori con i corsi di educazione sessuale. Ma servono contenuti e concretezza, per superare gli effettivi negativi della didattica a distanza della fase iniziale della pandemia da virus a corona ( occhio alle recrudescenze) e il vecchio rapporto tra scuola e mondo produttivo, rivedendo quegli aspetti della ”formazione-lavoro” che hanno evidenziato rischi di incidenti (anche mortali) nell’uso-fruizione di quella pratica. Al legislatore il compito di tornare sui banchi e rimediare…