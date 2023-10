Scuola e protezione civile. Studenti interessati al Piano

Come comportarsi in caso di calamità di varia natura, sempre dietro l’angolo e in una regione come la Basilicata con una terra sempre in movimento, dove può accadere di tutto? A questo può rispondere, casi di eccezionalità a parte, il piano provinciale di Protezione civile illustrato su iniziativa della Prefettura, con l’apporto dei tecnici del settore, illustrato a Matera nella sala convegni dell’Ospedale Madonna delle Grazie. Video, slide, esempi, interventi sono serviti ad avere i diversi quadri di rischio. E i ragazzi degli istituti ”Isabella Morra”, dei licei scientifico ”Dante Alighieri” classico ”Duni”, tecnico industriale ” Pentassuglia’ e della media ” Bramante” di Matera hanno rivolto domande ai relatori, alla presenza di insegnanti e presidi. Il confronto continua, naturalmente, e la Protezione civile non sarebbe male che venisse insegnata a scuola con continuità ed esercitazioni.