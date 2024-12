Scuola e disabilità. Governo e Regione non facciano orecchie da mercante…

A ribadirlo sindacati, associazioni, famiglie che hanno partecipato alla manifestazione organizzata da Spi Cgil, Famiglia Futura, Cittadinanza Attiva e Flc Cgil sul tema ” La lesione del Diritto Costituzionale alla salute e all’inclusione scolastica nella provincia di Matera https://giornalemio.it/eventi/per-il-diritto-alla-salute-e-allinclusione-scolastica-convegno-domani-a-matera/ che ha ribadito ancora una volta la necessità di risposte concrete, nei fatti, mettendo mano alla tasca, a quella domanda di assistenza e di inclusione che viene da cittadini che non possono essere lasciati indietro. Ne abbiamo parlato in tante occasioni, ma finora si è mosso poco o nulla aldilà di quegli annunci , spesso ipocriti, del ”faremo e diremo” o rinviando a quella panacea risolutiva che sono i progetti del Pnrr. Ipocrisia perchè il Pnrr dà risorse per strutture e attrezzature, ma nulla per le risorse umane e per l’assistenza. Basta raggiri servono i fatti. E la richiesta della nota a firma di Eustachio Nicoletti (segretario generale dello Spi Cgil), Federica Aldrovanti (presidente dell’associazione Futura Famiglia), Maria Antonietta Tarsia (presidente di Cittadinanza Attiva e Angela Uricchio ( segretario generale Flc Cgil) è immediata.



Alla Regione Basilicata, che farebbe bene a pungolare il Governo centrale aldilà degli slogan triti e ritriti che ”nessuno sarà lasciato indietro”, chiedono di ” dare con immediatezza risposte concrete ( rilevazione dei fabbisogni, adeguamento del budget ai fabbisogni rilevati, saldo dell’extrabudget relativo allo scorso anno), per grantire a tutti i cittadini lucani le stesse opportunità alla salute, alla inclusione e alla integrazione scolastica previsti dalla Costituzione italiana”. E se si dovesse continuare a fare orecchie da mercante o ripetere che ”stiamo lavorando” non sono escluse più incisive forme di lotta. Su questo, come già accaduto in passato, famiglie, sindacati e associazioni non arretrano. Anzi.



L’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROBERTO CIFARELLI

COMUNICATO STAMPA

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: L’impegno del Consigliere Regionale Roberto Cifarelli

In occasione della “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”, il Consigliere Regionale Roberto Cifarelli sottolinea l’importanza di un impegno concreto per garantire inclusione, pari opportunità e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

“Questa giornata rappresenta un’occasione importante per riflettere sul cammino ancora da percorrere per abbattere barriere fisiche, sociali e culturali che ostacolano la piena partecipazione delle persone con disabilità nella nostra società,” dichiara il Presidente della seconda commissione in Consiglio regionale Roberto Cifarelli.

Il Consigliere evidenzia l’urgenza di interventi strutturati nel campo dell’istruzione, dell’accessibilità urbana, dei servizi sanitari e dell’occupazione.

“È necessario tradurre le buone intenzioni in azioni concrete, attraverso politiche pubbliche che mettano al centro le persone con disabilità e le loro famiglie. In particolare, la Regione deve fare di più per garantire il diritto alla mobilità e all’autonomia personale.”

Il Presidente della seconda commissione in Consiglio regionale Roberto Cifarelli invita inoltre le istituzioni, le associazioni e i cittadini a unirsi in uno sforzo collettivo per promuovere una cultura dell’inclusione.

“La società è davvero civile solo quando nessuno viene lasciato indietro. Il progresso si misura dalla capacità di garantire dignità e uguaglianza a tutti.”

Il Consigliere conferma il proprio impegno nel continuare a lavorare per politiche regionali più inclusive e per garantire una piena attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Potenza, 3 dicembre 2024