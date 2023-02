Scuola ”debullizzata” buone pratiche da Miglionico

Un cartello con una frase del celebre filosofo Pitagora ” Educa i bambini e non sarà necessario punire gli uomini ” che è un bel biglietto da visita per invitare tanti, ragazzi, adulti, a essere vigili e a prevenire ogni forma di sopraffazione tra i giovani, cominciando dai piccoli, dagli ambienti scolastici e dalle famiglie. L’esempio dell’Istituto omnicomprensivo di Miglionico, centro a pochi chilometri da Matera noto per tante attrattive culturali e gastronomiche, è un esempio di buone pratiche che auspichiamo possa ”contagiare” altre realtà. Un ”cartello” che richiama, nella grafica e nei colori i ”divieti di transito” , accompagnati da una campagna di sensibilizzazione,che contribuisce a contrastare un fenomeno alimentato dal ”protagonismo” deleterio dei social. Annotate e passate parola.