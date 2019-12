Sono passati otto mesi buoni ma del cantiere della scuola Bramante se ne sa poco o nulla. Tanti auspici con l’avvio dei lavori poi nell’aprie 2019 la rescissione contrattuale – come da comunicto dell’aprile scorso che riportiamo di seguito- per inadempienze dell’impresa affidata a un curatore. Cantiere fermo, recintato, ma è opportuno che qualcuno si preoccupi di questo stato di cose. La grù svetta all’interno, ma con il maltempo e l’abbandono è bene mettere le mani avanti e in zona la preoccupazione è avvertita, perchè quel traliccio di ferro potrebbe venire giù. E quando il vento soffia insieme alla pioggia battente si è sempre sul ” Chi va la?”. La situazione va monitorata. E va fatto qualcosa, magari una recinzione con reticolato, che potrebbero aiutare e non poco a evitare gli angoli bui che procurano incidenti e a ridosso di una strada coperta di buche. Ma siamo lontani dalla ultra bitumata e centrale via Lucana… Situazione da allerta e da incrociare le dita. Quello specchio abbandonato lunga la recinzione a ridosso dei cassonetti dei rifiuti riflette la coscienza delle occasioni mancate, di un cantiere bloccato troppo presto. Ma attenti agli specchi che potrebbero rompersi e procurare sette anni di guai…Se non credete alla cabala, pensate a quanto si deve ancora attendere per riprendere un cantiere che -come riporta il cartello ”Al lavoro per Matera 2019”- si sarebbe dovuto concludere in 313 giorni a partire dal 6 ottobe 2017 per una spesa di 3.620.373.82 euro.

Scuola di Via Bramante, rescisso il contratto con l’impresa aggiudicataria dell’appalto per “grave inadempimento contrattuale”

19 aprile 2019 LA NOTA DELLL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune di Matera ha rescisso unilateralmente il contratto con l’impresa incaricata dei lavori di costruzione della scuola di Via Bramante, la Sikelia Costruzioni Spa di Acireale (Ct).

La decisione è stata presa per grave inadempimento contrattuale, dopo che è stato accertato: “l’abbandono del cantiere considerata l’assenza di personale operativo e di vigilanza; il grave ritardo nella esecuzione dei lavori che ha irrimediabilmente compromesso l’esecuzione degli stessi nei tempi contrattuali; il mancato pagamento delle maestranze impegnate nonché di diversi sub affidatari, nonostante la stazione appaltante abbia liquidato le somme maturate dall’appaltatore a tutto il 14/12/2018”.

Il Comune di Matera ha inoltre disposto la notifica della determina di risoluzione del contratto alla Compagnia Elba di Assicurazione, con cui l’impresa ha stipulato le polizze fidejussorie a titolo di cauzione definitiva, per l’escussione immediata delle somme.

Il Comune ora scorrerà la graduatoria delle imprese che hanno partecipato alla gara, proponendo loro il completamento dell’opera secondo il progetto della ditta aggiudicataria, secondo l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente.

“Esprimo ancora una volta il mio disagio – sottolinea il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri – di fronte ad una normativa sugli appalti che impedisce ai Comuni di selezionare per la partecipazione alla gara imprese collaudate e affidabili. Queste sono le conseguenze di una legge che persegue il fine della trasparenza ma che in realtà determina solo ritardi e lungaggini nella esecuzione delle opere”.